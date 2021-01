Le prime parole di Calabresi: "Cagliari per me è stata una scelta semplice"

“Cagliari per me è stata una scelta semplice: sono molto contento di essere arrivato qui, particolarmente orgoglioso del fatto la Società abbia deciso di riporre fiducia in me, spero di ripagarla in campo”. Il neo acquisto rossoblù, Arturo Calabresi, si presenta così ai tifosi in una video intervista rilasciata ai canali ufficiali del Club. “La squadra ha valori tecnici e umani per uscire da questa situazione, c’è voglia di riscatto. Sono un difensore duttile, posso ricoprire tutti i ruoli della difesa come ho fatto sinora nell’arco della mia carriera. Ho avuto, infatti, la fortuna di trovare degli allenatori che mi hanno improntato in più ruoli e credo che questo sia un valore aggiunto: il mister potrà schierarmi dove pensa sia più opportuno. Dal canto mio garantisco massimo impegno e sacrificio. Questo gruppo mi ha dato subito un’ottima impressione: ci sono grandi valori tecnici e umani, campioni che hanno giocato in grandi palcoscenici e hanno un’esperienza importantissima. C’è grande voglia di riscatto, la volontà da parte di tutti di uscire tutti insieme da questa situazione con grande spirito di sacrificio e unione di intenti".