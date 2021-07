Le sarebbe piaciuto allenare Ribery? Italiano: "Mi limito a dire che è un campione"

Le sarebbe piaciuto allenatore Ribery? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Vincenzo Italiano, nuovo allenatore della Fiorentina che nel corso della conferenza stampa di presentazione ha risposto così: "Mi limito a rispondere sul fatto che è un campione, è dimostrato dai trofei che ha vinto, dalla carriera che ha fatto e da ciò che faceva vedere in campo. Però anche questo è stato un discorso affrontato dalla società prima del mio arrivo. Posso solo dire che il calciatore, vedendolo in tv, è stato straordinario. E mi fermo qui".

