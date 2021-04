Le ultime su Juventus-Napoli: McKennie torna titolare, Dybala parte dalla panchina

Champions, Europa League e... Serie A: in settimana Napoli, Sassuolo, Juventus e Inter torneranno in campo per rimettersi in pari con altri 14 squadre di massima divisione (in attesa che Lazio-Torino venga riprogrammata, ndr). Le due gare, rinviati per motivi di salute in seguito ai focolai di Coronavirus che hanno colpito azzurri e nerazzurri, si disputeranno prima della seconda serata di quarti di finale di Champions. Di seguito le ultime su Juventus-Napoli dai nostri inviati:

▪ Juventus-Napoli - Mercoledì, ore 18.45, stadio Giuseppe Meazza

▪ Arbitra Maurizio Mariani della sezione di Aprilia

▪ Classifica: Juventus 56 punti, Napoli 56 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Momento delicatissimo tra le fila bianconere dopo la sconfitta col Benevento e il pareggio in rimonta contro il Torino. Per la sfida al Napoli Pirlo perde anche Bernardeschi positivo al Covid-19 (si aggiunge a Bonucci) ma ritrova Dybala, Arthur e McKennie con quest’ultimo che si gioca una maglia da titolare con Kulusevski a centrocampo. Davanti a Szczesny, si risposta in difesa Danilo sulla sinistra con Cuadrado a destra e la coppia centrale De Ligt-Chiellini. Detto di McKennie favorito, torna titolare anche Rabiot in mezzo al campo insieme a Bentancur e Chiesa. Coppia d’attacco formata da Morata e Ronaldo con Dybala pronto dalla panchina.

COME ARRIVA IL NAPOLI - In vista della sfida decisiva sul campo della Juventus il Napoli deve fare i conti con qualche dubbio di formazione per la sfida dello Stadium. Diversi i ballottaggi per Rino Gattuso, legati anche alle condizioni fisiche di Demme e Ospina (comunque convocati): se il colombiano e il tedesco mostreranno di aver smaltito completamente gli infortuni partiranno titolari. Nel 4-2-3-1 difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj. In mezzo c'è comunque fiducia per il recupero di Demme, che farà coppia con Fabiàn. Nei ballottaggi in attacco Lozano leggermente avanti su Politano per lo slot a destra, con Zielinski ed Insigne a completare il terzetto alle spalle della punta che sarà Mertens (avanti su Osimhen.