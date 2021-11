Leao a un passo dall'essere blindato dal Milan: nuovo ingaggio da 4 milioni di euro

vedi letture

Spiega MilanNews che se l’incontro con Mino Raiola per il nuovo contratto di Alessio Romagnoli è stato produttivo, ma ancora interlocutorio, quelli avuti tra il Milan e Jorge Mendes per Rafael Leao sono andati piuttosto lisci. I dialoghi tra Paolo Maldini, Ricky Massara e l’agente del portoghese, Jorge Mendes, hanno portato ad una bozza d’intesa che vedrà il portoghese prolungare il suo accordo con il Milan fino al 30 giugno 2026. In fase di lavorazione la parte economica, con l’accordo che si aggira sui 4 milioni.

Rafa a Milano sta benissimo, non ha mai manifestato la volontà di cambiare aria e questo lo ha sempre ribadito sia al Milan sia a chi ne cura gli interessi. Un fattore importante, un segnale forte di voler restare e continuare la sua crescita in rossonero.

Entro Natale il Milan vorrebbe chiudere sia il suo rinnovo sia quelli di Theo Hernandez e Ismael Bennacer. Possibile che Jorge Mendes possa arrivare a Milano nelle prossime settimane per dare l’ultima accelerata alle contrattazioni per poi passare al rituale delle firme. Ma la storia tra Leao e il Milan continuerà