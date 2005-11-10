Leao: "Amorim al Milan cambia i miei progetti? Il futuro solo dopo il Mondiale"

Esordio amaro per il Portogallo di Rafael Leao. L'attaccante del Milan, entrato in campo nel finale del pareggio per 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo, ha così parlato al termine del match: "All'inizio abbiamo controllato la partita, segnando presto. Dopo il gol avevamo l'aspettativa di doverne segnare un altro e abbiamo un po' perso il controllo".

Avete sottovalutato l'avversario?

"Ovviamente no. Le circostanze della partita hanno portato al pareggio, ma abbiamo avuto occasioni per segnare. Ora dobbiamo rialzarci subito e mettere i migliori in condizioni di fare la differenza".

A proposito delle sue parole sul futuro, con l'arrivo di Amorim ha ritrovato la voglia di restare al Milan?

"Ora la mia attenzione è solo sul Mondiale, sull'aiutare la Nazionale, voglio dare il massimo e arrivare il più lontano possibile. Quando il Mondiale sarà finito, penserò al mio futuro".