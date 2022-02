Leao ha le idee chiare: "Voglio fare la storia qua e vedere il mio nome nel museo del Milan"

Rafael Leao è uno degli uomini copertina del Milan attualmente capolista (al pari del Napoli) in Serie A. Il portoghese ha parlato a DAZN in una lunga intervista che uscirà il prossimo 3 marzo. Questa un'anticipazione delle sue parole: "Voglio fare la storia qua, voglio che il mio nome un giorno possa stare nel museo del Milan. Il coro per me dei tifosi? Voglio ringraziare tutti i tifosi, questo mi dà fiducia e forza per continuare a fare bene".