LeBron risponde a Ibra: "Niente politica? L'ha fatta anche lui. Voglio combattere le ingiustizie"

"LeBron James mi piace tanto, è fenomenale quello che sta facendo, ma non mi piace quando la gente che ha un certo tipo di status e fa politica allo stesso tempo". Stoccata di Zlatan Ibrahimovic nei confronti della stella dei Los Angeles Lakers, che qualche ora più tardi non si è tirato indietro e dopo aver trascinato i suoi alla vittoria contro Portland, ha risposto all'attaccante del Milan: “Divertente che queste parole vengano da lui, perché nel 2018 in Svezia ha fatto le stesse cose. Non era stato lui a dire che sentiva un certo tipo di razzismo in campo solo perché il suo cognome era diverso da quello degli altri?". LeBron si riferisce a quando nel 2018 Ibra aveva accusato la stampa svedese di non averlo difeso solo perché aveva un cognome diverso e non tipicamente svedese. La stella NBA aggiunge: "Non c’è modo che io stia zitto, che mi limiti allo sport: capisco quanto sia potente la mia voce, così come capisco quanto possa aiutare a combattere le ingiustizie. Ho i 300 ragazzi della mia scuola di Akron a cui pensare, hanno bisogno di una voce ed io voglio essere la loro voce".