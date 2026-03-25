Lecce, Berisha dovrà operarsi al retto femorale: intervento venerdì in Finlandia

Tegola importante in casa Lecce per questo intenso finale di stagione. Il centrocampista Medon Berisha infatti dovrà restare ai box fino al termine del campionato, con un'intervento chirurgico previsto per la giornata di venerdì. Questo il report a riguardo della società salentina:

"Medon Berisha si è sottoposto in data odierna ad una consulenza specialistica in Finlandia dal Prof. Lempainem che ha confermato la lesione del tendine riflesso del retto femorale destro. Berisha verrà operato nella giornata di venerdì dal Prof. Lempainem".

Quella odierna è una precisazione rispetto al precedente comunicato, che recitava così: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Medon Berisha, nella seduta d’allenamento in differenziato di sabato scorso, ha riportato un infortunio al retto femorale destro. Il controllo strumentale ha evidenziato una lesione del tendine riflesso del retto femorale destro. Si tratta di un infortunio intervenuto in una zona differente rispetto alla precedente lesione, occorso durante una fase di cauta riatletizzazione".