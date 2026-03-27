Lecce, intervento riuscito per Berisha: il report del club salentino
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Il Lecce di mister Eusebio Di Francesco in questo caldissimo finale di stagione dovrà rinunciare al centrocampista Medon Berisha, giocatore infortunatosi nei giorni scorsi che si è sottoposto ad intervento chirurgico in queste ore. Di seguito la nota della società salentina in merito all'operazione:
"L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Medon Berisha è stato sottoposto nella mattinata odierna ad intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine riflesso del retto femorale destro. L’intervento, che è stato eseguito dal Prof. Lasse Lempainem presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia), è perfettamente riuscito".
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