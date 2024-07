Ufficiale Lecce, blindato Burnete. Il giovane attaccante si lega con i salentini fino al 2029

vedi letture

Rinnovo di contratto con il Lecce per il giovane e promettente attaccante rumeno Rares Burnete (20 anni, nell'immagine). Il classe 2004 aveva il contratto con i salentini in scadenza tra meno di un anno, ha adesso sottoscritto un nuovo accordo che lo lega per altri cinque anni con la squadra giallorossa.

Ecco quanto ha scritto il Lecce nel comunicato ufficiale che ha diramato: "L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il calciatore Rareș Burnete, in scadenza il 30 giugno 2025, fino al termine della stagione sportiva 2028/29".

Dopo qualche settimana in cui sembrava non arrivare l'accordo per il prolungamento e la firma, la situazione si è infine sbloccata e il Lecce potrà continuare a puntare su Burnete ancora per qualche anno, sperando di riuscire a costruire e valorizzare il suo talento.