Lecce, Coulibaly: "Dobbiamo sistemare i dettagli, solo così riusciremo a portare a casa punti"

Lassana Colibaly ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio di Fiorentina-Lecce. Le sue parole: "Con il Napoli abbiamo giocato bene, dobbiamo sistemare i dettagli e i particolari per fare un'altra partita di alto livello".

Ti aspettavi che potesse essere uno scontro diretto?

"E' importante per noi ma anche per loro. Dobbiamo stare attenti ai dettagli per costruire una prestazione importante, solo così riusciremo a portare a casa dei punti".

Come ti trovi con mister Di Francesco?

"Mi sto trovando bene, il periodo non è dei migliori ma stiamo cercando nuove soluzioni affinché il risultati possano aiutarci".