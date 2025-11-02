Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lecce, Coulibaly: "Dobbiamo sistemare i dettagli, solo così riusciremo a portare a casa punti"

Lecce, Coulibaly: "Dobbiamo sistemare i dettagli, solo così riusciremo a portare a casa punti"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:05Serie A
Marta Bonfiglio

Lassana Colibaly ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio di Fiorentina-Lecce. Le sue parole: "Con il Napoli abbiamo giocato bene, dobbiamo sistemare i dettagli e i particolari per fare un'altra partita di alto livello".

Ti aspettavi che potesse essere uno scontro diretto?

"E' importante per noi ma anche per loro. Dobbiamo stare attenti ai dettagli per costruire una prestazione importante, solo così riusciremo a portare a casa dei punti".

Come ti trovi con mister Di Francesco?

"Mi sto trovando bene, il periodo non è dei migliori ma stiamo cercando nuove soluzioni affinché il risultati possano aiutarci".

Articoli correlati
Lecce, Coulibaly: "Abbiamo giocato meglio rispetto al passato" Lecce, Coulibaly: "Abbiamo giocato meglio rispetto al passato"
Lassana Coulibaly apre le danze al Via del Mare e segna l'1-0 del Lecce sul Bologna... Lassana Coulibaly apre le danze al Via del Mare e segna l'1-0 del Lecce sul Bologna
Lecce, Coulibaly: "Abbiamo fiducia nel nostro lavoro. Abbiamo rivisto i nostri errori"... Lecce, Coulibaly: "Abbiamo fiducia nel nostro lavoro. Abbiamo rivisto i nostri errori"
Altre notizie Serie A
Verona, Zanetti: "Vado a casa orgoglioso. Niente rosso a Bisseck? Giovane andava... Live TMWVerona, Zanetti: "Vado a casa orgoglioso. Niente rosso a Bisseck? Giovane andava in porta"
Questione San Siro, il sindaco Sala: "Forse mercoledì il rogito, vicenda da chiudere"... Questione San Siro, il sindaco Sala: "Forse mercoledì il rogito, vicenda da chiudere"
Lecce, Coulibaly: "Dobbiamo sistemare i dettagli, solo così riusciremo a portare... Lecce, Coulibaly: "Dobbiamo sistemare i dettagli, solo così riusciremo a portare a casa punti"
Fiorentina, Ranieri: "Siamo obbligati a vincere, c'è voglia di reagire subito" Fiorentina, Ranieri: "Siamo obbligati a vincere, c'è voglia di reagire subito"
Serie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk Probabili formazioniSerie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk
Verona, Zanetti: "Il calcio è crudele, ma siamo una squadra importante" Verona, Zanetti: "Il calcio è crudele, ma siamo una squadra importante"
Lecce, il ds Trinchera: "Oggi ambiente ostile, dobbiamo curare i particolari" Lecce, il ds Trinchera: "Oggi ambiente ostile, dobbiamo curare i particolari"
Fiorentina, Pioli: "Il mio augurio di oggi? Vincere. E' una partita delicata" Fiorentina, Pioli: "Il mio augurio di oggi? Vincere. E' una partita delicata"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
2 Serie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
5 Hellas Verona-Inter, le probabili formazioni: Bonny favorito su Pio Esposito
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter aggancia la Roma al 2° posto, Verona terzultimo
Immagine top news n.1 Verona-Inter 1-2, le pagelle: Giovane scatenato, Lautaro no, Bastoni a due facce
Immagine top news n.2 La fortuna assiste un'Inter confusionaria: 1-2 a Verona, Chivu mette pressione a Conte
Immagine top news n.3 Le ultime su Milan-Roma, ma anche le scelte di Chivu e Pioli: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.4 La Juve vince ma non convince, intanto risale. Spalletti: "Potenzialità da tutte le parti"
Immagine top news n.5 Napoli, i fattori Milinkovic e Maradona non bastano. Como da big, ma che maledizione i rigori
Immagine top news n.6 La prima "Spallettata" di Luciano: Koopmeiners sulle orme di Totti falso 9 e Brozovic regista
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: Spalletti si presenta alla Juve agganciando le due milanesi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.2 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.4 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verona, Zanetti: "Vado a casa orgoglioso. Niente rosso a Bisseck? Giovane andava in porta"
Immagine news Serie A n.2 Questione San Siro, il sindaco Sala: "Forse mercoledì il rogito, vicenda da chiudere"
Immagine news Serie A n.3 Lecce, Coulibaly: "Dobbiamo sistemare i dettagli, solo così riusciremo a portare a casa punti"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Ranieri: "Siamo obbligati a vincere, c'è voglia di reagire subito"
Immagine news Serie A n.5 Serie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk
Immagine news Serie A n.6 Verona, Zanetti: "Il calcio è crudele, ma siamo una squadra importante"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro-Venezia, le formazioni ufficiali: due novità per parte fra i titolari
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro-Venezia, le formazioni ufficiali: Aquilani si affida a Iemmello
Immagine news Serie B n.3 Bari-Cesena, le formazioni ufficiali: Caserta cambia in avanti. C'è Blesa con Shpendi
Immagine news Serie B n.4 Modena-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: Sottil cambia completamente l'attacco
Immagine news Serie B n.5 Padova, Bortolussi: "Durissima contro il Sudtirol. Un punto che vale oro"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Sebastiani sbotta dopo Palermo: "Non voglio fare queste figure del c****"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, Formisano verso l’esonero: Gautieri favorito per la panchina amaranto
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 12:30. Vittorie esterne per Union Brescia e Forlì
Immagine news Serie C n.3 Rimini, nota del club: entro pochi giorni ingresso di un nuovo investitore
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 12ª giornata: Forlì avanti a Livorno. Reti bianche in Triestina-Union Brescia
Immagine news Serie C n.5 Casarano, Di Bari: "Il nostro è un percorso. La gente vuole sempre qualcosa in più..."
Immagine news Serie C n.6 Pergolettese, Curioni: "Bisogna rimanere lucidi nonostante l'amarezza del gol subito nel finale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 4ª giornata: Roma-Inter 3-0. Giallorosse in vetta a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 4ª giornata: Roma avanti al 45' sull'Inter: decide Pandini
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, continua la quarta giornata: oggi puntati su Roma-Inter
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, il Como piega il Genoa: decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, Como avanti 2-0 sul Genoa: al 45' decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…