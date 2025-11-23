Coulibaly e una rete che sa di salvezza e di condanna. Lazio a tutto clean sheet

La sconfitta nell’ultimo turno di campionato ha messo fine ad una serie di sei risultati utili consecutivi messi insieme dalla Lazio. Lecce decisamente meglio in trasferta che in casa. Le due vittorie fin qui ottenute dai salentini sono arrivate lontano da Via del Mare, così come 7 punti sui 10 che la squadra di Di Francesco ha attualmente in classifica.

In 23 partite di campionato giocate all’Olimpico, il Lecce ne ha vinte solo due. Però nell’ultima partita giocata nella Capitale ad imporsi è stata proprio la compagina salentina che, con questo successo, ha estromesso la Lazio dalla partecipazione ad una coppa europea in questa stagione. Decisivo il gol di Coulibaly che ha invece determinato la salvezza della propria squadra.

La Lazio, assieme alla Roma e al Bologna, guida la classifica dei clean sheet (partite finite senza subire gol) in Serie A, con sei. Ma anche il Lecce non è messo male in questa graduatoria perché è inserito in un bel gruppo attestato a quota cinque.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A E SERIE B

23 incontri disputati

13 vittorie Lazio

8 pareggi

2 vittorie Lecce

47 gol fatti Lazio

19 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1980/1981 Serie B Lazio vs Lecce 2- 2, 11° giornata

L’ULTIMA SFIDA A ROMA

2024/2025 Serie A Lazio vs Lecce 0-1, 38° giornata