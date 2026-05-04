TMW Nel disastro generale, la Fiorentina scopre Braschi. Il classe 2006 ora reclama spazio

In una Fiorentina che non funziona e che sembra davvero distante dalla migliore versione di se stessa, c'è un giocatore che spicca sugli altri ed è Riccardo Braschi. Nelle scorse settimane più volte Vanoli è stato criticato dai tifosi viola per non aver dato spazio al classe 2006, viste le contemporanee assenza di Piccoli e Kean, con l'ex Lecce che, anche quando è sceso in campo, non era nelle migliori condizioni.

In un calcio italiano che fatica a ripartire e che vuole farlo con i giovani, la risposta data dal 19enne al debutto in Serie A è davvero significativa. Contro la Roma, che ha una delle migliori difese del campionato, Braschi ha colpito subito un palo e si è distinto per i movimenti fatti e per la voglia di determinare e ricevere il pallone, aumentando ancora di più i dubbi sul perché non sia stato gettato prima nella mischia.

Braschi non rappresenta solo un esperimento, ma può essere anche un'opzione per una squadra come la Fiorentina. In fondo, se anche l'Inter a inizio anno ha dato fiducia a Pio Esposito, che in quel momento era solo un attaccante che aveva segnato in Serie B, può la squadra toscana dare fiducia a un ragazzo nato e cresciuto a Firenze.