Braschi debutta in Serie A nella Fiorentina, con palo: "A un passo dalla magia. Tutto rimandato"

Il giovane attaccante Riccardo Braschi ieri sera ha vissuto la gioia del debutto in Serie A con la prima squadra della Fiorentina, dopo averci già esordito in campo europeo, subentrando all'intervallo della partita poi persa 4-0 sul campo della Roma, con tanto di palo colpito a stretto giro di posta dal suo ingresso.

Il giorno dopo lo stesso Braschi ci ha tenuto comunque a condividere la propria emozione con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, nel segno della positività. Ha infatti scritto, come didascalia di una galleria di immagini che lo ritraggono in azione ieri sera all'Olimpico: "Ad un passo da un qualcosa di magico. È tutto rimandato… Esordio in Serie A".