Lippi alla Gazzetta: "Juve, non si può vincere sempre. Ora rinnovare e restare competitivi"

Cosa può servire adesso alla Juve per ritrovare la competitività? A questa domanda ha risposto Marcello Lippi, ex tecnico della Juventus, intervistato dalla Gazzetta dello Sport: "Dico solo che non si può vincere sempre e che la cosa più importante è rinnovare mantenendo un alto livello di competitività. Così il tifoso può sempre sognare di vincere e se poi non arriva il successo... beh, pazienza. Lo sport è questo".