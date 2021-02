Lippi promuove Bastoni all'Inter: "Sarà il centrale d’impostazione del futuro, dopo Bonucci"

Il derby Milan-Inter visto dalla prospettiva privilegiata di Marcello Lippi. L'ex tecnico nerazzurro (4 derby per lui, l'ultimo nel 99-2000) parla a La Gazzetta dello Sport, leggendo la gara anche dal punto di vista dei singoli in campo: "Barella è straordinario - dice Lippi parlando dei nerazzurri - il miglior centrocampista italiano e di conseguenza un top europeo. Pressa, dribbla, partecipa al gioco con e senza palla, tira, è dovunque. Un trascinatore per Conte e Mancini. Dicono somigli a Tardelli, forse perché anche lui era fortissimo, ma a me sembra un prototipo unico di centrocampista internazionale".

C'è spazio anche per Bastoni: "È già nel giro di Mancini e penso ci resterà. Mi sembra maturato come giocatore, anche se non lo conosco. Piedi buoni, visione. Può essere il centrale d’impostazione del futuro, dopo Bonucci, ma non darei categorie fisse: gioca a tre ma può far bene anche a due (così con Mancini, ndr)".