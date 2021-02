Lippi: "Romagnoli buon giocatore in un grande Milan. Tonali non è il nuovo Pirlo, crescerà"

Il derby Milan-Inter visto dalla prospettiva privilegiata di Marcello Lippi. L'ex tecnico nerazzurro (4 derby per lui, l'ultimo nel 99-2000) parla a La Gazzetta dello Sport, leggendo la gara anche dal punto di vista dei singoli in campo: "Romagnoli? Buon giocatore in una grande squadra come il Milan - dice Lippi parlando dei rossoneri - ora deve fare l’ultimo salto di qualità per raggiungere quei grandi. Tonali si diceva fosse il nuovo Pirlo? Secondo me no. È un’ottima mezzala di contenimento e ripartenza, bel tiro, sta soffrendo un po’ ma ha una concorrenza forte che lo farà crescere".

All’azzurro aspira Calabria: non era facile prevederlo. "Vero. Il Milan ha avuto grandi interpreti sulle fasce, da Maldini a Tassotti, e Calabria mi sembrava un po’ lontano. Invece sta crescendo alla grande e, malgrado un fisico non prestante, ha corsa, coraggio, generosità per non dire senso tattico, visto che è stato schierato in mediana. Aspettiamo che cresca".