live Ballardini: "Questa sera si è rivisto il Genoa difficile da incontrare per tutti"

vedi letture

Il Genoa esce dal derby contro la Sampdoria con un pareggio per 1-1. Al termine del match del "Ferraris", il tecnico rossoblu Davide Ballardini analizzerà il match in conferenza stampa. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb.com.

Inizia la conferenza stampa di Davide Ballardini.

Forse ai punti potrebbe averla vinta il Genoa. Che partita è stata?

"Una buona partita contro una squadra forte e il Genoa per me delle due era la squadra che meritava qualcosa di più per il gioco espresso. E' una bella prestazione, il punto e guardiamo alle prossime partite".

Cosa è mancato di più?

"Noi nel secondo tempo non abbiamo avuto quella continuità di gioco che abbiamo avuto nel primo tempo. Questo magari è dovuto al fatto che quando giochi domenica e poi mercoledì, anche se molti dei nostri giocatori domenica avevano giocato poco o avevano riposato, però gli spezza la settimana. Il rammarico è non essere riusciti a giocare altrettanto bene come si è fatto nel primo tempo".

Cosa significa giocare un derby senza pubblico?

"E' molto strano perchè il derby a Genova è pieno di colori, di amore e di tensioni buone. Viene a mancare tutto questo. Se il calcio lo giochi senza il pubblico fai fatica perchè quello è la vita. Senza il pubblico è un'altra cosa".

Trovarsi a giocare senza pubblico è quasi un altro sport?

"Più o meno sì perché è tutto diverso. L'intensità, l'attenzione, l'agonismo, anche se c'è perchè la fatica la fanno uguale, però è tutto diverso".

Tornate e far punto dopo il passo falso dell'ultimo turno. Cosa chiede alla sua squadra da qui in avanti come step ulteriore di crescita?

"Mi piace che lei dica passo falso perchè abbiamo giocato contro l'Inter. Il Genoa si è meritato questo suo commento ma se lo è meritato per le prestazione che aveva fatto in precedenza e per i risultati che aveva ottenuto. A Milano siamo andati e non avevamo alternative, dovevamo far riposare dei giocatori che non ce la facevano a giocare due partite ogni tre giorni. Dopo la partita contro l'Inter questa sera si è visto il Genoa solito. Il Genoa compatto, il Genoa chiaro e che per tutti è difficile da incontrare".

Cosa chiede ai giocatori come step ulteriore?

"Essere così attenti, così seri, così continui. Così bravi nel giocare quando puoi giocare e nel difendere con tutta la squadra quando la palla ce l'hanno gli altri".

Termina la conferenza stampa di Davide Ballardini dopo il pareggio nel derby.