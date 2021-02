live Benevento, Inzaghi: "L'esultanza della Samp fa capire che stiamo crescendo"

vedi letture

Inizierà a breve la conferenza stampa del tecnico del Benevento Filippo Inzaghi, pronto a commentare la partita giocata in tarda mattinata dai giallorossi contro la Sampdoria. Potrete seguire il live testuale qui su TMW, per ricaricare la pagina basterà premere il tasto f5.

Ore 15:15 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi

Come commenta questa gara?

"Primo tempo equilibrato e con un po' di sofferenza, nella ripresa siamo cresciuti tanto e potevamo chiuderla in diverse occasioni. La Sampdoria ha una rosa di alto livello, basti leggere i nomi che componevano la panchina. Mi dispiace molto, ma non dobbiamo dimenticare i complimenti di un allenatore come Ranieri. La loro esultanza per il pareggio a Benevento dà l'idea di quanto gli avversari ci rispettino".

Assenze importanti a Bologna, come purtroppo accade spesso...

"Dispiace per l'ammonizione di Ionita, c'era fallo a favore nostro. Hetemaj ha avuto un piccolo problema in settimana ma credo che recupererà senza problemi in vista della prossima trasferta. L'ho preservato anche in virtù dei tanti diffidati che sono scesi in campo. La rosa sta bene e abbiamo tante alternative, oggi abbiamo fermato un avversario che ha battuto l'Inter e che oggi ha festeggiato tanto per l'1-1 con noi"

Crescita atletica, è d'accordo?

"La squadra è sempre stata tonica. Accantonerei la parentesi di San Siro, a me pare che già col Torino avevamo retto alla grande sul piano fisico. Mi dispiace per queste due ammonizioni che ci faranno perdere alternative e cambi in corso d'opera, ma stiamo recuperando Moncini e Iago Falque. Si sta allenando nel migliore dei modi, Sau sta crescendo e sarà un Benevento sempre competitivo".

Dalla prima punta ci si aspetta sempre il gol, ma quanto è importante il lavoro di Lapadula?

"Ho grande stima di questo ragazzo, sta facendo un campionato eccezionale. Lotta, tiene palla, ha occasioni. Anche io tante volte mi sono imbattuto nei miracoli dei portieri, secondo me deve essere soddisfatto così come lo sono io".

Girone di ritorno decisamente complicato, Inzaghi è stato buon profeta...

"Abbiamo la consapevolezza che sarà dura, sarebbe ipocrita dire il contrario. I pronostici iniziali ci davano per spacciati, invece abbiamo dimostrato a tutti che possiamo giocarcela con chiunque. Qualche anno fa nessuno, in A, avrebbe esultato per un pareggio a Benevento. Tutti dobbiamo essere concentrati e consapevoli, la salvezza sarebbe il nostro scudetto. Voglia, costanza e compattezza faranno la differenza".

Che idea ha di Gaich?

"E' un calciatore con caratteristiche diverse dagli altri, ha fisicità e rapidità. Recuperare lui e Moncini potrà essere un'arma importante, ma ha 20 anni e non dobbiamo dargli troppe pressioni. Con la rosa al completo avremo anche dei cambi importanti".

Ore 15:25 - Finisce la conferenza stampa di Inzaghi