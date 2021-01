live Benevento, Inzaghi: "Milan forte anche senza Ibra e Theo, sfida speciale per me"

vedi letture

Inizierà tra pochi minuti la prima conferenza stampa del 2020 da parte di Filippo Inzaghi, pronto a presentare l'attesissima sfida tra il suo Benevento e il Milan capolista. Una sfida speciale per il trainer giallorosso che, con la maglia rossonera, ha vinto praticamente tutto concludendo la carriera a suon di gol e tra gli applausi del popolo di San Siro. Potrete seguire il live testuale su Tuttomercatoweb, basterà ricaricare la pagina premendo il tasto f5.

Ore 18:05 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi

Iago Falque e Maggio saltano il Milan?

"Sono entrambi sulla via del recupero, gli esami strumentali hanno detto che sono guariti. Da lunedì rientrano in gruppo, faremo le nostre valutazioni in vista della trasferta di Cagliari ma, più razionalmente, sulla gara interna con l'Atalanta".

Ci sono dubbi di formazione?

"Il gruppo ci sta dando tanto e non sarà semplice scegliere l'undici titolare, per fortuna scenderemo in campo ogni tre giorni e avrò la possibilità di far ruotare la rosa. Rientra Hetemaj, ma chi lo ha sostituito ha fatto benissimo. Improta e Insigne stanno dando garanzie, Ionita ha dimostrato di poter fare la differenza in diverse zone del campo. Ho ancora 24 ore per sciogliere le riserve, devo fare i complimenti ai ragazzi per la professionalità che mettono in ogni allenamento".

Meglio incassare meno gol o segnare di più?

"Solitamente i campionati li vince chi subisce di meno, per questo predico equilibrio. Sicuramente la nostra organizzazione difensiva ha fatto la differenza, ma se rinunci completamente ad attaccare è inevitabile che tu perda. A Udine abbiamo incarnato questi valori, anche sul 2-0 per noi abbiamo cercato di creare qualche pericolo. La nostra retroguardia sta crescendo settimana dopo settimana, vorrei ricordare che Barba ha avuto problemi già dopo la sua prima partita da titolare e poi si sono fatti male Caldirola e Maggio. I risultati non sono cambiati, evidentemente c'è un lavoro collettivo che esalta anche quello dei singoli".

Quanto è importante il lavoro di sacrificio che fa Lapadula?

"Moltissimo, siamo molto contento di lui. Si diceva non segnassero gli attaccanti, ma nelle ultime due gare hanno timbrato il cartellino sia Caprari, sia Insigne. Arriverà anche il momento di Gianluca, un calciatore che stimo tanto e che sto facendo giocare in ogni partita".

Le assenze di Ibra e Theo Hernandez rappresentano un vantaggio?

"Il Milan ha fatto 25-26 risultati utili consecutivi, evidentemente ha un allenatore bravo e un gruppo che ha sopperito nel migliore dei modi alle assenze. Se leggiamo i nomi dei possibili sostituti c'è poco da stare allegri, è una delle gare ad altissimo coefficiente di difficoltà in cui abbiamo, in teoria, poche possibilità di fare un risultato positivo. Sono meritatamente primi in classifica e hanno vinto e convinto pur senza Ibra. Anche noi ci siamo imbattuti in assenze per quasi tutto il girone d'andata, ma non ci siamo mai lamentati".

A proposito di Milan, che emozioni vivrà domani?

"Ricordo un po' quando ho affrontato mio fratello. Umanamente fu un'esperienza dura, ma allo stesso tempo ho provato una emozione indescrivibile. Sapete tutti quanto sia legato al Milan, credo che il sentimento sia ricambiato da parte del popolo rossonero. Come si dice in questi casi saremo avversari per 90 minuti, mi concentrerò esclusivamente sui miei ragazzi e, da dopodomani, tornerà ad essere il primo tifoso del Milan. Ho detto ai calciatori di godersi questo tipo di partite, appena un anno fa militavamo nel campionato di serie B. Dispiace non avere i nostri sostenitori allo stadio, ma avverto la voglia di centrare un'altra impresa come accaduto contro Lazio e Juventus".

Ore 18:15 - Termina la conferenza stampa di Inzaghi