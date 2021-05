live Bologna, Mihajlovic: "Non stava scritto da nessuna parte che il Bologna dovesse vincere"

Sonora sconfitta per 1-4 del Bologna contro la Juve, nell'ultima uscita stagionale.

23.09 - Inizia la conferenza di Mihajlovic.

Il Bologna ha fatto una brutta uscita di scena, è d'accordo?

"D'accordissimo".

Non è bastata la spinta dei tifosi...

"No evidentemente".

Domani affronterà il futuro con il Presidente?

"No perché sarò a Roma".

Giudica negativa la stagione del Bologna?

"Se guardassi solo oggi si, perché non avremmo meritato nemmeno di salvarci. Però guardando la stagione nel complesso come potevamo fare meglio, così potevamo fare anche peggio".

Una delle più brutte figure dall'arrivo di Saputo...

"Non è la prima volta. Questo fa capire anche il perché dico che il primo obiettivo doveva essere quello di salvarci. Quando abbiamo la testa altrove facciamo brutte figure, come oggi. Ai ragazzi ho detto che va bene perdere ma non con brutte figure. Oggi sono incazzato".

Perché è andata così?

"Perché io non sono stato bravo a motivarli, i tifosi non hanno fatto niente,... Non sta scritto da nessuna parte che il Bologna dovesse vincere con la Juve".

23.12 - Termina la conferenza.