Bonucci: "Impressionato dall'Inghilterra: hanno una gran voglia di vincere"

Il centrale della Juventus, Leonardo Bonucci, è al fianco di Roberto Mancini ed è lui a parlare in conferenza stampa a meno uno dalla gara contro la Svizzera. Il difensore è atteso ancora una volta tra i protagonisti dal 1', anche contro gli elvetici.

Sulla partita "L'adrenalina alimenta questo lavoro, non vedo l'ora di giocare questa partita".

Sul gruppo Italia "E' la squadra più squadra, nel corso di questi anni ci sono stati tanti giocatori che ne hanno fatto parte e non c'è mai stato un momento in cui si sia verificato qualcosa di storto. Quando ci sono dei nuovi che entrano in un gruppo così, significa che è coeso. E non a caso arrivano questi risultati".

Sull'inginocchiarsi prima delle partite "Siamo contro razzismo e discriminazioni. A oggi non c'è una richiesta della UEFA di intraprendere un'iniziativa, è una libera scelta delle Federazioni, da parte di tutti c'è una posizione contro il razzismo".

Sulla Svizzera "Ha giocatori importanti, sono una squadra che sta insieme da tempo e merita rispetto. Soprattutto davanti meritano attenzione".

Sulle avversarie che lo hanno impressionato "Oltre a chi giocherà oggi, mi ha impressionato l'Inghilterra per l'attitudine e la voglia di portare a casa il risultato".

Sull'entusiasmo "Umiltà e tenere i piedi per terra sono i segreti per fare gare come contro la Turchia. Abbiamo sempre azzerato quel che abbiamo fatto, continuando a fare il nostro dovere. E' tornata voglia di tornare in Nazionale: è merito del mister, venivamo da una parentesi buia, il fatto di esser diventati gruppo è conseguenza naturale di star bene tra di noi".

FINISCE LA CONFERENZA STAMPA DI BONUCCI