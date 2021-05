live Coronavirus, Italia: seconda dose di vaccino per gli azzurri in vista di Euro 2020

11.37 - Italia, oggi la seconda dose di vaccino - I calciatori della Nazionale si sottoporranno questa mattina alla somministrazione della seconda dose del vaccino contro il Covid 19 presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma e presso l’IRCCS Humanitas di Rozzano (Milano) e nel pomeriggio raggiungeranno il Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (CA) per iniziare la preparazione in vista del Campionato Europeo che prenderà il via il prossimo 11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Sono 33 gli Azzurri convocati da Roberto Mancini per questa prima fase del raduno, che prevede una seduta di allenamento al giorno da domani a giovedì e che si concluderà venerdì alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari al termine dell’amichevole con San Marino.

10.03 - Dal Pino e i vaccini: "È fondamentale, ci stiamo lavorando" - Il presidente di Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato della possibilità di avere tutti i calciatori vaccinati per la prossima stagione: “Assolutamente sì, è importante farlo anche perché a luglio inizieranno i ritiri e li vorremmo fare in tutta sicurezza, anche con un ritorno alla normalità. Veniamo da due stagioni in cui la complessità logistica è stata enorme. I vaccini sono un punto fondamentale, ci stiamo lavorando a livello di FIGC e di tutte le categorie”.

LUNEDÌ 24 MAGGIO