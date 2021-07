live DAZN presenta la sua squadra. Tanti volti nuovi: tra gli altri Barzagli, Matri e Ambrosini

vedi letture

DAZN presenta la nuova stagione. La sua: questa mattina l’emittente online, che ha acquisito i diritti per il prossimo triennio di Serie A, presenterà la squadra che ci accompagnerà nel campionato al via a metà agosto. La presentazione, in diretta testuale, su TMW.

12.15 - Le novità DAZN - Conclusa la presentazione della squadra a livello di personaggi coinvolti, tra novità e conferme, viene infine presentata la nuova square: non sarà propriamente uno studio, ma una sorta di spazio in cui saranno coinvolti i tifosi. Crescerà anche l’offerta a livello di contributi non live, con la conferma di alcuni format di successo dell’ultima stagione.

12.07 - Zille, Leotta e Rossi - Sono i volti femminili di DAZN. Federica Zille, Diletta Leotta e Giorgia Rossi. La novità è quest'ultima: "Vogliamo creare qualcosa di nuovo, di diverso, che possa resistere nel tempo. E poi mi piace che c'è un gruppo di donne, credo faremo una grandissima squadra".

12.04 - Sul palco i veterani - Dopo i nuovi innesti, salgono sul palco i "veterani" di DAZN come Balzaretti, Budel, Tiribocchi e Gobbi: "Un sogno realizzato - dice quest'ultimo, lanciandosi anche in qualche imitazione - sentire il mio nome pronunciato da Bruno Pizzul".

12.02 - Parla Guidolin - Maestro di calcio e a questo punto anche di commento, Francesco Guidolin parla dei nuovi innesti: "Ritrovo Barzagli e Ambrosini, che ho allenato, sono ottimi ragazzi. Ne parlavo con Budel prima, i ragazzi di oggi parlano come allenatori, penso a Balzaretti: basta sentire lui e non serve fare domande a me, è bravissimo e loro lo saranno altrettanto".

11.58 - Come si vede Barzagli in questa nuova veste? - "Non lo so, non l'ho mai fatto. Di sicuro non posso fare peggio di Matri", scherza l'ex difensore della Juventus, sul palco insieme allo stesso Matri, ad Ambrosini e Montolivo.

11.55 - Bruno Pizzul presenta la nuova squadra di opinionisti - È la voce di un volto storico del nostro calcio a presentare al completo la nuova squadra DAZN, con alcune novità: Massimo Ambrosini, Federico Balzaretti, Andrea Barzagli, Riccardo Montolivo, Federica Zille, Giampaolo Pazzini, Alessandro Budel, Dario Marcolin, Stefan Schwoch, Alessandro Matri, Giorgia Rossi, Marco Cattaneo, Tommaso Turci, Marco Russo, Stefano Borghi, Roberto Cravero, Pierluigi Pardo, Riccardo Mancini, Simone Tiribocchi, Ricky Buscaglia, Massimo Gobbi, Davide Bernardi, Edoardo Testoni, Diletta Leotta, Dario Mastroianni.

11.48 - Entra in scena l'ad, Veronica Diquattro - "Da tre anni fa - spiega l'amministratore delegato DAZN - abbiamo fatto tanta strada, ora siamo a una nuova svolta. C'è sempre più familiarità all'utilizzo dello streaming, ora per la prima volta avremo tutta la Serie A e anche il resto dello sport nel catalogo DAZN in streaming. È qualcosa di mai successo prima in Italia, anche se passi simili sono stati fatti in Germania e succederà lo stesso in Francia. Lo slogan game changed? Rappresenta la nostra storia, il cambiamento fa parte di DAZN: vuol dire sviluppo, innovazione, cambio della modalità di accesso per parlare a sempre più tifosi. Un po' come quei grandi sportivi che hanno cambiato le regole del gioco, stiamo cercando di fare la stessa cosa nel mondo dei media e del panorama sportivo italiano. Abbiamo appreso stamattina dell’apertura di un’istruttoria dell’autorità sulla quale daremo il nostro punto di vista. Siamo sicuri del nostro operato, abbiamo sempre operato rispettando le regole di mercato”.

11.45 - Inizia la diretta: Marco Cattaneo passa da Sky a DAZN - Inizia la diretta streaming dell'emittente, il volto è quello di Diletta Leotta. In sua compagnia, la prima novità di giornata: Cattaneo, per anni con Sky, passa nelle fila di Dazn. "In questi tre anni vi ho seguiti da spettatore e da tifoso - spiega - mi ha sempre emozionato il vostro modo di essere leggeri, divertirvi e sono molto felice di far parte di questa squadra".