23:00 - Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, commenta la sconfitta per 4-0 degli azzurri contro la Juventus all’Allianz Stadium nell’undicesima giornata del campionato di Serie A.

23:25 - Zanetti prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Questa è la partita della rabbia?

“Sì perché abbiamo tenuto testa alla Juventus per 50-60 minuti giocando il nostro tipo di calcio. Facciamo fatica a essere pericolosi contro una squadra che si difende molto bene, anche se poi le nostre occasioni le abbiamo avute con buona personalità. Purtroppo siamo qui a commentare un quattro a zero dopo aver preso gol su una palla inattiva che ci ha tagliato le gambe. Siamo usciti dal campo e questo non deve accadere, questo diventa un passivo difficile da mandare giù. Ci portiamo a casa questa esperienza, da domani subito al lavoro perché se deve accadere meglio che accada contro la Juventus piuttosto che una nostra concorrente. Mi prendo la responsabilità di questo risultato”.

La partita di De WInter? Parisi già pronto per una big secondo lei?

“Non mi va di parlare dei singoli. Tutti da squadra dobbiamo prenderci le responsabilità anche di fronte ai nostri tifosi che anche oggi sono venuti e per chi ci ha visto da casa. Ci hanno visto giocare non più da Empoli e penso che non abbiamo scuse, non è il caso di elevare qualche giocatore rispetto a qualcun altro. Ci portiamo a casa questo risultato che deve farci male e deve farci crescere, dobbiamo andare a casa con la rabbia”.

Che impressione le ha fatto la Juventus?

"La Juventus di questa sera è stata una Juventus importante. Ha vinto da grande squadra anche se ci ha lasciato il pallino del gioco per buona parte della gara finchè non ha dilagato nel risultato e poi ha giocato sul velluto. Fino a quel momento la partita era in bilico e dal punto di vista del palleggio avevamo fatto un po' meglio noi. Nel calcio però conta il risultato ed oggi la Juve è stata cinica e ha giocato con qualità facendoci quattro gol. Ha attraversato un periodo difficile e questo testimonia che anche le grandi squadre possono passare un momento cosi, figuriamoci quelle che lottano per la salvezza. Basta leggere i nomi dei giocatori della Juve per capire che è una squadra forte a livello europeo e non solo a livello italiano".

23:32 - Termina ora la conferenza stampa di Zanetti.