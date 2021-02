live EUROPA LEAGUE (ore 18.55) - Parziali: Roma e Milan avanti, bene il Tottenham

Si torna in campo in Europa League, con l'unico obiettivo di passare il turno. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb.com, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale delle gare delle ore 18.55 valevoli per i sedicesimi di andata.

Dinamo Kiev - Club Brugge 1-1 (ore 16.00): 62' Buyalskiy (D), 67' Mechele (B)

Braga - Roma 0-1 5' Dzeko (R)

Krasnodar - Dinamo Zagabria 1-1: 15' Petkovic (D), 29' Berg (K)

Olympiacos - PSV 3-2: 9' Bouchalakis (O), 14', 40' Zahavi (P), 37' M'Vila (O), 47' El Arabi (O)

Real Sociedad - Manchester United 0-1: 27' Bruno Fernandes (M)

Slavia Praga - Leicester 0-0

Stella Rossa - Milan 0-1: 42' aut. Pankov (S)

Wolfsberger - Tottenham 0-3: 13' Son (T), 28' Bale (T), 34' Lucas Moura (T)

Young Boys - Bayer Leverkusen 3-0 3' Fassnacht (Y), 19' Siebatcheu (Y), 44' Meschack (Y)

---

BRAGA - ROMA 0-1

KRASNODAR - DINAMO ZAGABRIA 1-1

18.55 - Si parte!

15' - PETKOVIC SBLOCCA IL MATCH!!! Dopo una serie di rimpalli l'attaccante dei croati riesce a trovare il gol del vantaggio!!!

29' - ARRIVA IL PAREGGIO DI BERG!!! Serie di rimpalli in area di rigore, poi alla fine Berg calcia al volo da dentro l'area e non sbaglia!!!

19.42 - Finisce il primo tempo!

OLYMPIACOS - PSV 3-2

18.55 - Si parte!

9' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Bouchalakis, alla prima vera occasione, non sbaglia!!! Padroni di casa subito in vantaggio!!!

14' - PAREGGIO DI ZAHAVI!!! L'ex Palermo calcia dal limite e trova la rete del pareggio grazie a una deviazione!!!

37' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! M'Vila calcia dalla distanza, in qualche modo riesce a sorprendere Mvogo!!!

40' - ZAHAVI PAREGGIA I CONTI!!! Sugli sviluppi di un corner battuto da Max arriva il colpo di testa vincente dell'ex Palermo!!!

47' - PADRONI DI CASA ANCORA AVANTI!!! Errore della difesa olandese, El Arabi da dentro l'area non sbaglia!!!

19.44 - Finisce il primo tempo!

REAL SOCIEDAD - MANCHESTER UNITED 0-1

18.55 - Si parte!

1' - JANUZAJ! Gran tiro a giro da parte dell'attaccante della Real Sociedad, palla che esce di pochissimo!

19' - RASHFORD! L'attaccante inglese, da due passi, si divora il gol del vantaggio! Partita divertentissima tra baschi e Red Devils!

27' - IL MANCHESTER PASSA IN VANTAGGIO!!! Errore della difesa basca, il portoghese ne approfitta e a porta praticamente vuota trova la rete dell'1-0!!!

19.41 - Finisce il primo tempo!

SLAVIA PRAGA - LEICESTER 0-0

18.55 - Si parte!

30' - Le Foxes ci stanno provando in tutti i modi, ma al momento il punteggio rimane bloccato sullo 0-0.

19.43 - Finisce il primo tempo!

STELLA ROSSA - MILAN 0-1

WOLFSBERGER - TOTTENHAM 0-3

18.55 - Si parte!

13' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Bale, da dentro l'area di rigore, mette in mezzo un pallone da spingere in rete: Son in tuffo di testa non sbaglia!!!

28' - GRAN GOL DI BALE!!! Il gallese sterza sulla destra e si aggiusta il pallone sul mancino, sulla conclusione Kofler non può farci nulla!!!

34' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Azione personale di Lucas Moura che arrivato in area non sbaglia: gli Spurs stanno facendo quello che vogliono!!!

19.42 - Finisce il primo tempo!

YOUNG BOYS - BAYER LEVERKUSEN 3-0

18.55 - Si parte!

3' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Fassnacht, sugli sviluppi di un corner, gira in rete nonostante la pressione della difesa ospite: Lomb non può farci nulla!!!

19' - SIEBATCHEU RADDOPPIA!!! Lo Young Boys sta dominando, arriva il gol del 2-0!!! Bayer in completa difficoltà!!!

44' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Meschack, dopo un errore della difesa tedesca, scappa in campo aperto: rasoterra vincente, Lomb non può farci nulla!!!

19.42 - Finisce il primo tempo!