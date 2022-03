live Fiorentina, Italiano: "Punto meritato. Club lavora per riportare la Viola in alto"

20.15 - La Fiorentina pareggia a San Siro, dopo aver trovato il vantaggio ancora con Torreira. Nel finale super chance vanificata da Ikoné. Pesante ammonizione per Milenkovic: era diffidato e, perciò, salterà la prossima sfida contro l'Empoli. A breve il tecnico della Viola, Vincenzo Italiano, risponderà alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa di San Siro. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

20.19 - Iniziata la conferenza stampa di Italiano

E' soddisfatto del punteggio? - "Sono felicissimo, abbiam messo in campo coraggio e personalità, ciò che avevo chiesto. Non parlo di rimpianti, nel secondo tempo qualcosina l'abbiamo rischiata, nel primo avevamo creato tanti presupposti. Peccato per Ikoné, ma complimenti ai ragazzi per la prestazione"

Guardate seriamente all'Europa? - "Volevamo un risultato importante che dimostra che il lavoro è quello giusto. Siamo fiduciosi per la classifica, con questo calcio arrivano anche le belle soddisfazioni"

C'è anche un po' di Zeman nel suo gioco? - "L'obiettivo era quello di non concedere questa giocata all'Inter, da un'ala all'altra come quando hanno fatto gol. Penso che il punto sia meritato, Zeman è un maestro e fenomeno e rimarrà tale. E' stato un esempio per tutti"

Cosa manca a Ikoné per alzare ancora di più il suo livello? - "Non gli manca nulla, viene da una grande squadra, da campionati vinti, da presenze in Champions League. Pensavo facesse gol, non aveva spazio per saltare Handanovic. Trova ovviamente grande concorrenza anche per caratteristiche. Noi creiamo tanto, peccato non trasformare la grande mole di occasioni prodotta"

Cosa pensa del centrocampo visto oggi? Ha fatto la partita perfetta? - "Sì. Grande partita di Torreira e Duncan, sono contento per lui perché non partiva titolare da molto. Hanno giocato contro tre campioni come Barella, Vidal e Calhanoglu, essere stati bravi a ribattere è un orgoglio per noi".

Che Inter ha trovato rispetto all'andata? - "Siamo stati bravi a limitare una grande squadra come l'Inter che resta favorita per lo scudetto. L'avevamo studiata bene, specie dopo la gara d'andata dove abbiamo imparato la lezione"

Si lavora per riportare la Fiorentina tra le top della Serie A? - "Stiamo mettendo basi per il futuro, penso che una piazza come Firenze, dei tifosi e una storia così, meritino palcoscenici importanti. La società ha tutti i mezzi per renderli felici"

20.28 - Terminata la conferenza stampa di Italiano