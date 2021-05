live Gasperini: "Futuro? Rimarrò finché le soddisfazioni saranno maggiori delle delusioni"

vedi letture

Diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare la diretta!

22.45 - A breve Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, interverrà all'interno del Gewiss Stadium di Bergamo per analizzare il match contro il Milan.

23.35 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico nerazzurro.

Una sconfitta che costa il secondo posto.

"Dobbiamo essere felici, speriamo che il prossimo anno di avere il pubblico allo stadio, è uno spettacolo. Speriamo, tutti siamo convinti e speranzosi di essere sulla strada giusta".

Delle tre è stata la qualificazione più difficile?

"Sì, ma mi ha dato più soddisfazione di tutte. È stata particolare, abbiamo giocato tantissimo, abbiamo fatto tantissime partite. Abbiamo giocato a Lisbona, siamo stati fermi due settimane e nel nuovo campionato abbiamo giocato ogni tre giorni. Ci siamo tolti dalla mischia dell'ultima giornata, siamo stati bravi".

Che partita è stata?

"È stata una buona partita, abbiamo sempre attaccato noi. Il Milan è entrato in area la prima volta e ha avuto il rigore, poi abbiamo continuato ad attaccare. Nel finale sono entrati la seconda volta in area e hanno avuto un altro rigore e hanno vinto la partita. Hanno fatto un campionato di vertice, dispiace per squadre come il Napoli. Tutte meritavano di entrare in Champions, abbiamo avuto tanta competitività con tutte, è stata una battaglia difficile. Grande merito a noi".

Come sarà la prossima stagione?

"Non lo so, io spero che torni il pubblico. Da parte nostra abbiamo bisogno di riordinare le idee, quello che abbiamo fatto non è normale. Dobbiamo recuperare un po' di energie".

Si parla sempre di rinnovo. Rimarrà?

"Io a Bergamo sto molto bene fino a quando le soddisfazioni saranno più grandi delle delusioni, finché percepirò questo rimarrò a lavorare qui. Io dico sempre ai tifosi dell'Atalanta che sono fortunati a tifarla, vincere anche trofei e coppe sarebbe troppo (ride, ndr)".

23.39 - È terminata la conferenza stampa di Gasperini.