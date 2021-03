live Gasperini: "Non siamo stati la miglior Atalanta, giocato sotto i nostri standard"

23.10 - Tra pochi minuti Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, interverrà in conferenza stampa per analizzare il match con il Real Madrid.

23.30 - È iniziata la conferenza stampa di Gasperini: "Un po' di delusione c'è, non siamo riusciti a disputare la partita che volevamo fare. Abbiamo preso due gol evitabili, peccato. C'erano le condizioni per giocare meglio e per poter tenere la partita aperta".

TMW - Come valuta questo match e l'esperienza europea?

"L'esperienza globale è stata molto positiva, abbiamo fatto 11 punti in un girone complicato. Ci portiamo dietro sicuramente un'esperienza positiva. Per motivi diversi, in queste due gare, non siamo stati la migliore Atalanta. Abbiamo giocato sotto i nostri standard, gli episodi poi hanno pesato molto sulla qualificazione".

Che passo in più avete fatto?

"Al di là degli episodi, che hanno pesato tantissimo, abbiamo bisogno di esprimerci su un tasso tecnico migliore. Siamo davanti ai migliori giocatori che ci sono, quello che è più evidente è che abbiamo sbagliato qualche situazione di troppo. Questo è l'insegnamento maggiore che dobbiamo trarre da questo tipo di gare".

La vostra partecipazione di questa stagione è stata positiva rispetto allo scorso anno.

"Sotto questo aspetto devo dire di sì, l'esperienza è stata positiva rispetto allo scorso anno. Devo dire che siamo rammaricati non tanto per essere stati eliminati dal Real, ma per via degli episodi che ci sono stati nelle due gare e per l'incapacità nell'esprimerci come sappiamo fare".

Su Muriel, nel primo tempo, l'arbitro ha fischiato prima. Qual è stata la vostra reazione?

"Effettivamente ha fischiato un attimo prima, ma fa parte di tutti gli episodi che in queste due partite non siamo riusciti a trasformare meglio".

Come si riparte col Verona?

"Adesso abbiamo il campionato, poi ci sarà la sosta e le dieci partite finali. Poi ci sarà la finale a maggio. Oggi è un po' così, da domani ripartiremo e reagiremo sicuramente".

23.40 - È terminata la conferenza stampa di Gasperini.