LIVE TMW - Il giorno del Papu Gomez al Siviglia: "Messaggio per Bergamo? Ci sarà tempo"

live Il giorno del Papu Gomez al Siviglia: "Messaggio per Bergamo? Ci sarà tempo"

10.38 - Gomez pronto a partire - Il Papu Gomez è pronto a partire per Siviglia e ha da poco lasciato la sua abitazione prima di raggiungere l'aeroporto, fermandosi un attimo fuori dal cancello e rilasciando una brevissima dichiarazione: "Vado a salutare un paio di persone. Non posso dire niente adesso, ci sarà tempo per parlare".

9.45 - Alle 12 la partenza per Siviglia - Papu Gomez dall’Atalanta al Siviglia, tutto fatto. Tutto definito. Ieri sera le firme dei documenti tra club . E alle 12 il Papu partirà in direzione Spagna. Un aereo privato lontano da occhi indiscreti, per cominciare una nuova avventura. Visite mediche di rito, ultime formalità burocratiche. E poi il Papu sarà ufficialmente del Siviglia fino al 2024. Un colpo importante per il ds Monchi, una nuova grande avventura tutta da vivere per il Papu.

9.30 - Gomez-Siviglia: ci sono le firme - Papu Gomez al Siviglia, è fatta. Ci sono le firme tra il club spagnolo e l’Atalanta. Contratto fino al 2024, cessione a titolo definitivo per circa 7,5 milioni. Il giocatore lascia l’Atalanta dopo anni importanti con la maglia della Dea avendo contribuito ai grandi risultati della squadra. E nelle prossime ore partirà per la Spagna, pronto per vivere una nuova avventura. Papu saluta l’Italia, il Siviglia lo aspetta.