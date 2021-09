live Inter, Inzaghi: "Fiorentina avversario difficile. Noi cooperativa, non conta chi segna"

Dopo la vittoria di Firenze, parla in conferenza stampa Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter.

23.19 - Inizia la conferenza stampa.

Avete vinto da grande squadra?

"Abbiamo trovato un avversario difficile da affrontare, che nella prima mezz'ora ci ha creato problemi: abbiamo provato a giocare ma sbagliato tecnicamente e sofferto. Nel finale di primo tempo ci siamo riorganizzati, all'intervallo abbiamo parlato e detto che la Fiorentina non avrebbe potuto tenere questi ritmi: abbiamo cambiato qualcosa sulle posizioni e siamo stati bravissimi. Potevamo fare anche più di tre gol, aiutati dall'espulsione di Gonzalez. Vittoria non facile, in nove giorni abbiamo giocato quattro partite".

Davvero stava per togliere Dzeko?

"Sì ma abbiamo aspettato un attimo. Sapevo che Dumfries e Sanchez sono cambi che possono aiutarti in queste partite: l'allenatore deve scegliere il momento... Ho messo Perisic punta e ha fatto gol, avrei potuto optare per un'altra soluzione ma siamo una bella cooperativa, al di là di chi fa gol. Dobbiamo continuare".

Perché quel primo tempo?

"Un fatto tecnico. Dovevamo palleggiare meglio e uscire in determinati modi. Vorrei anche rivedere il loro gol ma... Merito alla Fiorentina per i primi 30 minuti ma sapevamo che non sarebbe stato così per tutti e novanta".

Si aspettava un'Inter così?

"Sono partito con ambizione e voglia, la prima cosa era mettere in sicurezza il club e ce l'abbiamo fatta. Bravissima la società, ha preso giocatori forti e funzionali. I tifosi sapevano delle nostre problematiche e sono venuti a dirci che ci avrebbero sostenuti sempre, bastava il massimo impegno come stiamo facendo".