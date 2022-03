live Inter, Inzaghi: "Non sono contento: abbiamo rallentato, la concorrenza va forte"

L'Inter non riesce a tenere il passo di Milan e Napoli, a Torino contro i granata arriva soltanto un punto. E il pareggio è agguantato proprio nel finale, in pieno recupero, con Sanchez che se non altro ha evitato la sconfitta. A breve, dalla sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Simone Inzaghi commenterà l'1-1 maturato sotto la Mole. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Come valuta questo pareggio?

"Non sono contento, volevo vincere. L'avversario era di valore, ma nel primo tempo dovevamo fare meglio. Nella ripresa avremmo meritato prima il pareggio, a quel punto avremmo potuto anche vincerla. Berisha ha fatto due parate strepitose nel primo tempo, poi ha fatto un bell'intervento su Dimarco. In campionato abbiamo rallentato, sappiamo che abbiamo giocato tanto ma le nostre competitors stanno andando forte".

Quanto può contare su Sanchez?

"Sta facendo molto bene, fino al rosso di Anfield aveva giocato bene: è entrato qui con lo spirito giusto, ha fatto un gol importante"

Come giudica il vostro approccio?

"Abbiamo avuto una sfida impegnativa in Champions. Erano più aggressivi ma hanno fatto un gol sporco, noi dovevamo pareggiare già nel primo tempo ma Berisha è stato grandissimo in entrambe le occasioni".

