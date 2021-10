live Inter, Skriniar: "Non siamo contenti. Sappiamo tutti quanto conta la Champions"

vedi letture

15.50 - A Milan Skriniar, due gol in Serie A e neppure un minuto in panchina, manca soltanto il primo centro anche in Champions League. Lo slovacco sarà accanto al mister nella conferenza stampa pre-gara di domani contro lo Sheriff Tiraspol. Seguila LIVE su TMW

16.00 - Iniziata la conferenza stampa di Milan Skriniar

Con Hakimi era diverso giocare sulla destra rispetto a giocatori più bilanciati come Darmian e Dumfries? - "Hakimi è fortissimo, ma anche l'anno scorso ho giocato con Darmian e ci troviamo bene anche con Denzel. Non c'è molta differenza, ci aiutiamo tutti e questo è quello che conta"

Ultimamente subite sempre gol: perché? - "Vero, abbiamo un modo diverso di giocare con il mister. Dobbiamo migliorare tanto, non siamo contenti"

Segni di più: cos'è cambiato nel modo di attaccare l'area? - "Abbiamo tanti ottimi crossatori, spero sempre di trovare palloni buoni in area per segnarne altri"

C'è stato un confronto recentemente con i compagni per migliorare? - "Non serviva neanche, anche i nuovi sanno che in Champions vogliamo andare avanti e cosa vuol dire per noi questo obiettivo. Siamo concentrati su domani"

E' più difficile giocare in questo primo periodo della stagione con le varie finestre della nazionale? - "No, non credo. Se giochi a questi livelli devi essere pronto. Siamo forti e sempre contenti di giocare"

16.17 - Terminata la conferenza stampa di Milan Skriniar