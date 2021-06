live Italia da sogno, parla Roberto Mancini: "Avrei voluto una serata così"

L'Italia vive una notte da sogno e batte 3-0 la Turchia all'Olimpico. Un autogol di Demiral propiziato da un'azione travolgente di Berardi, poi Immobile e Insigne. L'attacco funzione e mette al tappeto i turchi nella prima di Euro 2020. Roberto Mancini, dopo la gara, è raggiante in conferenza stampa.

"Ci fa piacere aver dato soddisfazione a tutti gli italiani che hanno visto la partita, che erano allo stadio dopo tanto tempo. Mi aspettavo fosse una serata bella, è stata bellissima. Sapevamo che non sarebbe stato semplice, la Turchia è forte, ha giocatori di talento. Abbiamo fatto una buonissima gara, lasciandogli poco. Non mi ha stupito nulla ma non era semplice: sapevamo che c'era più pressione ma sono molto felice. Abbiamo avuto un merito: non li abbiamo fatti giocare, loro erano tutti dietro nel primo tempo e non era facile entrare ma il merito è stato dei nostri".

Sulle ambizioni "Ne mancano ancora sei di partite... Ci sono squadre forti, per noi era importante fare un'ottima gara contro una squadra che non è così debole come sembra. L'Italia gioca bene ma può fare ancora molto: siamo giovani, avrei voluto una serata così. Bella, come inaugurazione, all'Olimpico, cercando di far divertire tutti. Abbiamo avuto pazienza: non era facile, in una gara così non è facile. Anche dietro siamo stati bravissimi".

Sul VAR "Non ho rivisto gli episodi, non so dire niente. Non ho visto dalla panchina, non saprei".

