17:15 - Massimiliano Allegri commenta la vittoria per 2-0 contro la Salernitana all’Allianz Stadium nella trentesima giornata del campionato di Serie A.

17:31 - Allegri prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Cosa significa l’abbraccio con Dybala? Inter favorita?

“L’Inter è ancora la favorita, sicuro. Non è che ieri con questo scambio di opinioni non parlo più con Dybala. In vent’anni di carriera sai quanti screzi… Anche di peggio, ma nascono e finiscono lì. Ci sono dei momenti in cui si possono fare le cose e momenti no, io tra l’altro adoro i giocatori responsabili, non voglio dei soldatini. Sono successe cose peggiori”.

Perché voi non potete credere allo scudetto se Inter è favorita?

“Perché potenzialmente ha quattro punti di vantaggio su di noi. Siamo contenti di aver vinto oggi, non era semplice perché l'eliminazione c’era rimasta addosso e questo era l’unico modo per togliersela. Si respirava aria di passaggio. La vittoria di oggi ci consente di allontanarci da quelle dietro e avvicinarci al secondo posto. Ora riposiamo, recuperiamo giocatori e vediamo cosa succede negli ultimi cinquanta giorni. È matematica, ora pensiamo alla sosta”.

Come sta Chiellini?

"Lo consegnamo alla nazionale lindo e pinto. Preciso”.

La scelta di Danilo?

"È maturata ieri mattina, l’ho messo lì in mezzo. È un giocatore straoirndairo che conosce molto bene il calcio. È stata quest’anno una piacevole sorpresa per me, gioca sul corro, sul lungo e dà protezione. Oggi ho preferito lasciare libero Arthur di fare la mezzala”.

Come mai è stato ammonito?

“Mi è dispiaciuto ma in quel momento lì bisognava interrompere la partita”.

Se battete l’Inter siete favoriti voi ?

"Il Milan ha 66 punti ed è normale che è la favorita. Ma io credo che l’Inter abbia molte chance di vincere lo scudetto. Non togliendo il Napoli. Ora inizia ad alzarsi la pressione, le cose diventano più complicate. Ma credo che l’Inter abbia ancora margini di vantaggio”.

Si poteva chiedere un sacrificio in più mercoledì a Dybala e Chiellini?

“Tre giorni sembrano pochi ma sono tanti. Lui aveva in programma di fare solo mezz'ora. Gli ho chiesto di giocare dall'inizio e c'era bisogno che giocasse dall'inizio. Dybala ha fatto una buona partita, ha forzato, ha tirato, si è allenato diversamente. Sembra poco ma un giorno ti fa la differenza tra giocare e non giocare. Non sarebbero riusciti a giocare una partita del livello di mercoledì con la possibilità di fare i supplementari".

In cosa è diversa questa Salernitana?

“Impresa ardua la salvezza, ma rispetto all'andata è stata una squadra più presente e pericolosa. I giocatori fanno la differenza: Verdi, Ribery, Djuric con Bonazzoli che gira intorno. Il primo gol è stato di pregevole fattura, ma è stata più complicata di ciò che pensassi”.

Danilo ha chiesto scusa ai tifosi per l’eliminazione.

“Lui è uno di quelli più dispiaciuti, ieri parlando me l’ha detto. È un ragazzo responsabile, che ci tiene molto ed è molto sensibile. La vittoria di oggi ci toglie gli ultimi residui della gara di mercoledì”.

17:42 - Termina ora la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.