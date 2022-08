live Juventus, Allegri: "Noi poco lineari. Potevamo vincere con un po' più di lucidità"

22.54 - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa fra pochi istanti per commentare il match del "Ferraris" contro la Sampdoria. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

23.09 - Inizia la conferenza di Massimiliano Allegri.

Cosa non le è piaciuto?

"Il primo tempo ci sono stati molti meriti della Sampdoria che ha corso molto. Noi non siamo stati lineari e limpidi tecnicamente. Nel secondo tempo loro sono calati e noi abbiamo fatto una buona partita. Per la seconda volta non abbiamo preso gol, potevamo vincere con un po' più di lucidità. Le partite durano 95 minuti, abbiamo avuto la lucidità nel primo tempo di non rischiare nulla, poi nella ripresa non abbiamo quasi mai rischiato".

La scelta di iniziare con una formazione più prudente oggi?

"Perché comunque abbiamo fuori giocatori come Di Maria e Chiesa. Abbiamo fuori degli attaccanti. Ho messo questa formazione con i giocatori che avevo a disposizione".

Kean?

"Ho spostato Kostic a destra e non sapevo se riusciva a giocarci. Però ha fatto una buona prestazione".

Rabiot?

"Stasera ha fatto gol ma è stato sfortunato perché Vlahovic era in fuorigioco di poco. Quando la partita ha iniziato a incattivirsi è stato forte. E’ un giocatore che alla Juventus serve".

23.13 - Termina la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.