Lazio, Escalante: "Bayern serata da sogno. Leiva professionista esemplare"

Insieme a mister Inzaghi, nella conferenza della vigilia di Bayern-Lazio parlerà Escalante. Il centrocampista argentino, arrivato in estate, nel ritorno degli ottavi di Champions dovrebbe partire titolare tra Milinkovic e Luis Alberto. Segui la diretta testuale su TMW!

Inizia la conferenza:

Che onore è avere Leiva nel tuo ruolo?

"È un professionista esemplare, è un centrocampista di livello assoluto. Ha giocato anche tanti anni al Liverpool: lo vedevo prima e continuo a seguirlo adesso tutti i giorni".

Come procede con la Lazio?

"Guardavo sempre la Serie A e sognavo giocarci. Mi trovo bene alla Lazio, mi piace giocare davanti la difesa".

Con che sentimenti scenderete in campo domani?

"Loro sono i campioni del mondo, sarà una partita difficile. Noi andremo lì per giocare come sappiamo e per provare a vincere. Tutti i giocatori sognano di vivere serate di Champions così. Fare bene domani sarebbe importante anche per il resto del campionato".

Finisce la conferenza.