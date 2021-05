live Lazio, Inzaghi: "Champions persa nel girone d'andata"

23.00 - La Lazio perde il derby 2-0 e ora restano due partite con Torino e Sassuolo per chiudere al meglio la stagione. Di seguito le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa:

23.30 - Inizia la conferenza

Cosa è successo oggi?

"Abbiamo fatto un primo tempo buono dove abbiamo avuto con Luis Alberto e Milinkovic delle occasioni clamorose. Sotto di 1-0 poi non siamo stati a riempire la partita in modo giusto. Con Immobile poi non abbiamo trovato il pareggio. Chiudendo sotto 1-0 è stato un duro colpo. Di solito reagiamo sempre, ma questa sera non ci siamo riusciti. Dispiace aver perso il derby"

Dove avete perso la Champions?

"Penso che l'abbiamo persa nel girone d'andata la Champions. Abbiamo avuto un girone impegnativo e ci siamo ritrovati con tanti uomini fuori e con qualche problema di Covid. Li abbiamo perso qualche punto. Nel girone di ritorno siamo stati tranquillamente tra le prime quattro".

Sul rinnovo

"Io come detto abbiamo queste due partite e poi con il presidente e il direttore abbiamo un ottimo rapporto. Ci siederemo al tavolo per capire se gli obiettivi saranno gli stessi e secondo me lo saranno. E' una stagione quella che si sta chiudendo che me la prendo perché abbiamo comunque conquistato un ottavo di Champions".

23.33 - Termina la conferenza