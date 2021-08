live Lazio, Sarri: "C'è entusiasmo ma non dobbiamo illuderci. Sorpreso dai tifosi"

Debutto vincente della nuova Lazio di Sarri, che all'Olimpico ritrova i tifosi e batte 6-1 lo Spezia. Tra poco il tecnico biancoceleste in conferenza stampa commenterà il successo, il secondo consecutivo dopo quello di Empoli.

Ore 21.04 - Inizia la conferenza stampa:

Lazio travolgente. Oggi come ad Empoli due gol subiti al primo affondo avversario. E come ad Empoli l’immediata reazione con 9 reti in due partite

"Sì, ma bisogna pensare di farne a meno di questi gol subiti. È una stranezza, sia sabato scorso che oggi avevo l'impressione che fossimo entrati in campo con l'atteggiamento giusto. Per fortuna e per bravura abbiamo rimontato".

La squadra e i tifosi si sono divertiti: il mister oggi si è divertito?

"L'importante è divertirsi durante la settimana. Nella squadra c'è entusiasmo, anche intorno a noi. Ora dobbiamo coltivarlo, ma senza illuderci. Non dobbiamo scordarci i numeri: abbiamo un gap di 20 punti circa con alcune squadre che l'anno scorso sono arrivate davanti a noi. I tifosi sono stati fantastici, ci hanno aiutato. La gente laziale è una sorpresa: appena siamo andati in svantaggio, la palla non era neanche a centrocampo che già erano in piedi per sostenerci".

Ore 21.08 - Finisce la conferenza stampa.