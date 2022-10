live Lazio, Sarri: "Il 4-0 non va preso al 100%. Europa? Giocarla così è infattibile"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, commenta dalla sala stampa del Franchi la vittoria per 0-4 dei suoi in casa della Fiorentina.

23.40 - Inizia la conferenza stampa.

Un giudizio sulla partita.

"Abbiamo fatto una buona partita, soffrendo in alcuni momenti. All'inizio la Fiorentina poteva andare in vantaggio ma l'abbiamo fatto noi. Nel finale di primo tempo eravamo troppo bassi, abbiamo dato vigore agli avversari che potevano riaprirla. Essendo una partita post-Europa è nomale calare nel finale, e a loro è successo di più essendo in svantaggio. Sia perché volevano tornare nella partita, che per un calo fisiologico: ecco le occasioni. Ma il risultato non è da prendere al 100%, la Fiorentina ha avuto le sue occasioni e le casualità del calcio ci hanno fatto vincere così largamente. Reputo la Fiorentina una buona squadra, pronta a risalire. Ora appena scendiamo dal treno c'è da pensare a giovedì".

Avete risolto i problemi con il calendario?

"Quest'anno abbiamo la sindrome del giovedì più che della terza partita in una settimana. L'Europa è dura, così è infattibile. Non a caso delle qualificate solo noi abbiamo dei punti in più, e anche all'estero funziona così: il Marsiglia perde con l'Ajaccio in casa, il PSG pareggia. In campionato stiamo facendo un buon percorso, ma è una maratona ed è come pensare che stai bene e che la corsa sia facile al decimo chilometro per ritirarti poi al ventesimo: è roba lunga, seria, ci vuole coscienza. Per dire ciò che siamo in certe realtà è presto, il campionato è anche strano".

Un appello per l'Olimpico pieno?

"Chiedere di più è dura, io in questa piazza ho ritrovato la voglia di allenare. All'esterno c'è un'impressione errata, ma quello laziale è un grande popolo, di civiltà che non ho visto da altre parti".

Come mai siete così cambiati?

"Non posso sentirmi responsabile solo in campionato e in Europa no... In Danimarca abbiamo preso cinque gol ed eravamo gli stessi! Siamo migliorati in difesa rispetto all'anno scorso, forse allora non avremmo retto le sfuriate della Fiorentina".

Midtjylland e Sturm Graz sono più forti della Fiorentina?

"Secondo me no, ma sono molto più forti del nome che portano".

Come sta Marusic?

"Non so, non l'ho rivisto e neanche il dottore".

Come le è sembrato Marcos Antonio?

"Sapevo che non avrebbe potuto giocare novanta minuti, l'ultima volta gli era successo a gennaio. Ho parlato con Vecino e Luis Alberto chiedendo a entrambi disponibilità davanti alla difesa, a seconda del risultato".

Che dire di Vecino?

"Mati è uno che sprizza energia e la trasmette ai compagni, un giocatore affidabile. Per noi sta diventando importante".

Cosa chiede di più alla squadra?

"Cercare di andare a vedere il suo vero potenziale, secondo me mai espresso in pieno. Sarebbe bello vedere chi siamo veramente".

23.48 - Termina la conferenza stampa.