live Lazio, Sarri: “Luis Alberto, gol di rara bellezza. Se ci fosse sempre questo pubblico…”

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è atteso a breve in conferenza stampa all’Olimpico per commentare la vittoria per 2-0 contro Sampdoria. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Inizia la conferenza:

L’esultanza di Luis Alberto è stata molto intensa. Sembra un giocatore destinato a rimanere?

“Ha fatto un gol fuori dalle righe per qualità tecniche e lucidità mentale. Mi sembra giusto che festeggi così un gol di rara bellezza”.

Avrà più spazio Luka Romero?

“Io lo vedo tutti i giorni, è un buon giocatore per l’età che ha. Le evoluzioni da 17 a 20 anni non sono tutte uguali, deve rimanere con i piedi per terra. Sono fiducioso perché ha la mentalità giusta”.

Pedro come sta?

“Ha un ulteriore controllo lunedì, speriamo ci diano il via libera. Si è fatto male al soleo che è un muscolo delicato e non dobbiamo correre il rischio di ricadute”.

La crescita della squadra:

“Ho la sensazione che stiamo crescendo tanto. Stiamo trovando anche equilibrio e giochiamo con qualità. E poi anche i ritmi durante gli allenamenti stanno diventando importanti”.

Oggi è tornato il pubblico e l’Olimpico era pieno:

“Lo dobbiamo solo ringraziare il pubblico. Se la situazione all’Olimpico fosse sempre questa, sarebbe un vantaggio enorme. Se ce la facciamo a farci volere bene e questa diventa la normalità è tanta roba”.

La mentalità a livello europeo si costruisce con le competizioni internazionali, però molti tecnici le criticano…

“Le partite europee non sono una difficoltà per noi ma, se la domenica sera vedi i risultati delle squadre che hanno giocato il giovedì, ti accorgi che la percentuale di sconfitte è impressionante. L’unica soluzione è andare in Champions e giocare martedì o mercoledì (ride, ndr)”.

Un altro giocatore che sta crescendo tanto è Lazzari…

“Lazzari a livello tattico sta crescendo tantissimo, ci ha tolto anche 2-3 palloni di testa da dentro l’area. Ha fatto un errore d’allineamento nel primo tempo, ma sta attraversando un percorso positivo nella tattica di reparto e individuale. E la cosa più importante è che non sta perdendo le proprie qualità offensive”.

