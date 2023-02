live Lazio, Sarri: “Luis vuole libertà? Anche Felipe, Ciro e Sergej. Sbagliati 6-7 gol assurdi”

È appena terminata Lazio-Sampdoria, vinta 1-0 dai biancocelesti. Tra poco il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri si presenterà in sala stampa all’Olimpico per commentare la partita. Segui la diretta su TuttoMercatoweb.com!

Inizia la conferenza stampa:: “Partita complicata, anche perché la Sampdoria è viva e in salute. L’altra complicazione è che noi avevamo in campo metà giocatori che hanno giocato in Romania e metà che venivano dal letto, uno anche operato. La terza l’abbiamo messa noi: abbiamo sbagliato 6-7 gol devastanti. Ce la siamo complicata da soli. Non mi sono piaciuti i primi 10-15 minuti della ripresa“.

Felipe Anderson ha giocato 82 partite su 82 con lei in panchina:

“Me lo hai fatto notare tu questa cosa. Sapete tutti come la penso su di lui. È un giocatore che avrebbe potuto fare una carriera devastante, ma è stato discontinuo. A livello di quello che dà in fase tattica adesso non lo è più”.

All’andata la Lazio perse due punti all’ultimo, oggi ne ha guadagnati tre nel finale…

“A livello d’atteggiamento la squadra mi è piaciuta. Mi sembra sia più cattiva e determinata. Sta avendo un’evoluzione positiva livello di mentalità. Mi è piaciuto anche l’atteggiamento in Europa, a Cluj c’erano tutte le condizioni di fare una figura di merd*. Ha fatto invece una partita seria, non bella, ma seria”.

Nelle ultime partite la Lazio ha faticato a livello di qualità di gioco…

“A Cluj abbiamo giocato su un campo agricolo. Qui all’Olimpico sabato ha giocato il rugby. A voi sembra che sia verde e sia tutto perfetto, invece non lo è e questo complica molto. Mi interessano le idee, poi ci sono dei periodo più o meno positivi.

Marcos Antonio non gioca più?

“Perché stanno venendo fuori partite sporche”.

La Lazio è a 2 punti da Inter e Milan. Se l’aspettava?

“Mi chiedo dove saremo a fine anno. Adesso ogni giornata la classifica cambia. Adesso non gli do alcun tipo di significato. Abbiamo un calendario difficilissimo, magari tra un mese non sarà più così per poi avere delle occasioni a fine stagione. La squadra è cresciuta, a livello di interpretazione delle partite e a livello di voglia di ottenere dei risultati”.

Luis Alberto ha detto che sta giocando senza la libertà che vorrebbe…

“La libertà la vorrebbero anche Felipe Anderson, Milinkovic, Immobile, Pedro. Io sono soddisfatto di lui, sta avendo molta continuità. Oggi ho deciso di farlo giocare perché ci dà ampie garanzie. A un certo punto ha cambiato modo di allenarsi. E dopo 20 giorni che ha avuto questo atteggiamento, il suo rendimento in campo è migliorato. Quindi si è avverato quello che gli dicevo”.

