Ufficiale Lecco, il rinforzo in difesa risponde al nome di Sinn. Per il classe 2003 un contratto annuale

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Lecco "comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lukas Sinn. Il difensore classe 2003 ha sottoscritto un contratto che lo lega alla Società fino al 30 giugno 2027.

Nato a Merano, in provincia di Bolzano, è cresciuto nel settore giovanile del Südtirol, dove è rimasto fino al 2021, quando si è trasferito alla Virtus Bolzano. Nella stagione 2022/23 ha fatto il suo esordio in Serie D con 30 presenze e un gol. Nel 2023/24 è stato protagonista nella promozione dalla D alla C dell’Union Clodiense con 31 presenze, raccogliendone ulteriori 35 con il club di Chioggia nel suo primo anno in Serie C.

Ha trascorso la stagione 2025/26 in forza all’Ospitaletto Franciacorta, chiudendo con 29 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C ed un gol all’attivo.

Indosserà la maglia numero 3.

Benvenuto Lukas nella grande famiglia Bluceleste!".