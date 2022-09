LIVE TMW - Lazio, Sarri: "Stasera 70 minuti di altissimo livello, ma in Europa non si può scherzare"

live Lazio, Sarri: "Stasera 70 minuti di altissimo livello, ma in Europa non si può scherzare"

vedi letture

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, analizza in conferenza stampa la vittoria per 4-2 di questa sera contro il Feyenoord nella prima gara del Gruppo F di Europa League. Segui il live di TMW con tutte le dichiarazioni di Sarri in tempo reale!

23.21 - Inizia la conferenza stampa di mister Sarri.

Mister, come commenta la prestazione della sua Lazio?

"Ho visto 70 minuti di grandissimo livello, ma in Europa non puoi scherzare con certe partite. Abbiamo lasciato due gol di differenza al Feyenoord, questo è l'unico appunto che posso fare alla mia squadra dopo 70 minuti fatti di attenzione, concentrazione e zero pericolosità dei nostri avversari".

Perché non ha giocato Marcos Antonio?

"Stavo per metterlo, poi Romagnoli e Marusic mi hanno chiesto il cambio e ho dovuto fare altre scelte. Non mi sembrava il caso di farlo giocare più di tanto in un ruolo in cui l’alternativa è solo lui, mi sembrava di rischiare troppo. È chiaro che, se gioca lui, poi il centrocampo deve essere di un certo tipo. Marcos Antonio qualità e tecnica, ma è scadente a livello fisico. Le scelte vanno fatte anche in relazione a questo: gioca quando trovo l'incastro giusto a centrocampo".

Che impressione le ha fatto Mario Gila?

"Gila era all'esordio da titolare e ha fatto una buona partita, fatta eccezione per quella leggerezza nel finale quando però era leggera tutta la squadra. Stasera ho fatto giocare lui, magari anche perché voglio far giocare Casale domenica col Verona".

Come sta Pedro? È recuperabile per il Verona?

"Vediamo domani se riesce ad allenarsi in gruppo e nel caso sarà pronto per uno spezzone di partite. Se non si allena, però la vedo dura. Stamattina mi ha detto che sta meglio".

L'ha delusa il primo tempo del Feyenoord?

"È chiaro che l’ho visto giocare su livelli superiori rispetto al primo tempo di stasera, però dobbiamo considerare che le serate romane sono calde e forse i nostri avversari hanno giocato a temperature alle quali non sono abituati. Forse hanno pagato anche questo, ma noi abbiamo fatto bene".

23.33 - Finisce qui la conferenza stampa di Sarri.