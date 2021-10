live Milan, Pioli amaro: "Sconfitta semplice da analizzare, abbiamo fatto troppo poco"

Dalla sala stampa del Dragao, Stefano Pioli commenta il KO subito dal suo Milan in casa del Porto col risultato di 1-0. Tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero in diretta testuale.

22.26 - Ecco Pioli in conferenza stampa -

Che partita è stata?

"Purtroppo per me è semplice analizzarla, abbiamo fatto troppo poco per mettere in difficoltà gli avversari. Troppo imprecisi nella gestione della palla, abbiamo dato spazio ai loro contropiede. Siamo stati meno compatti del solito, il Porto ha vinto meritatamente. A questo livello, se tu giochi sotto i tuoi standard, le difficoltà aumentano e in queste competizioni rischi di perdere".

Si è visto un calo di ritmo da parte del Milan, non visto contro l'Atletico o il Liverpool.

"Oggi la prestazione è venuta meno, poi sicuramente avere giocatori che stanno rientrando da infortuni abbastanza lunghi implica che ci voglia del tempo per tornare a una condizione ottimale. Però la squadra era competitiva nei primi undici, potevamo fare meglio ma purtroppo non era la nostra serata".

Si aspettava qualcosa in più dai singoli, magari da Leao?

"Questa è la riprova che è il collettivo a determinare le prestazioni dei singoli. E comunque è stato l'unico a provare qualche soluzione pericolosa, ma quando il collettivo non ti aiuta a trovare zone di campo in cui creare superiorità numerica. Da parte mia credo sia sbagliato andare sui singoli, è la squadra ad avere giocato al di sotto delle sue qualità".

Si conclude qui la conferenza stampa di Pioli.