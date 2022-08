live Milan, Pioli: "Leao? Insisto con lui. Amo il calcio, oggi ho visto Chelsea, Liverpool e Salisburgo"

Dopo la vittoria contro il Bologna, Stefano Pioli è presente in conferenza stampa nella pancia di San Siro: segui in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero con il live testuale su TMW.

Che partita è stata?

"Abbiamo giocato bene, siamo stati bravi a concedergli poco. Possiamo fare anche meglio tecnicamente".

In cosa può migliorare questo Milan?

"Si possono migliorare tante cose. Siamo diventando più consapevoli del nostro modo di stare in campo. Anche oggi abbiamo forzato alcune situazioni: dobbiamo essere bravi a capire quando è il momento di servire o di temporeggiare. Io amo il calcio e amo quelli che fanno un bel calcio, quindi cerco di guardare tutte le partite: oggi ho visto il Liverpool, il Chelsea e il Salisburgo; ora che torno a casa ne vedrò altre".

C'è un piano per il rientro di Ibrahimovic?

"Abbiamo un piano, farà una visita ad inizio settimana prossima per poi essere a Milanello. Ci vorrà ancora un po' di tempo per vederlo correre. Stasera l'ho visto bello abbronzato, bello tirato...".

Sono arrivate tante critiche ingiuste per Leao e poi oggi...

"Tutti noi abbiamo alzato le aspettative, siamo noi i primi a pretendere tanto. Non ho dovuto parlare con Rafa. Insisto con lui, non deve smettere di continuare a lavorare per migliorarsi. Anche ai giocatori forti possono capitare giornate storte, ma sui suoi atteggiamenti non ho mai avuto dubbi. Vedo la squadra con gli occhi giusti e degli allenamenti bellissimi".

Un giudizio su De Ketelaere.

"De Ketelaere ha dimostrato di avere talento e qualità, ha fatto delle giocate molto buone. Certo è che ci vuole tempo per conoscersi. Sono molto contento della sua prestazione; poteva muoversi un po' più profondo, costringendo il mediano a fare il difensore, ma ha lavorato bene. Ha talento e grande potenziale. È molto intelligente, è curioso, è bello, volenteroso... Il gruppo lo ha accolto bene".

Come sta Origi?

"La sua condizione sta migliorando. Sono convinto che nelle prossime settimane lo vedremo in campo".

C'è qualcosa di nuovo nel suo Milan?

"Abbiamo attaccato con due attaccanti piuttosto che col trequarti, ma per noi sono cose normali: prepariamo le partite in base agli avversari. Sicuramente per martedì faremo altre scelte, soprattutto in base ai giocatori che schiererò martedì".