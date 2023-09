live Milan, Tomori: "Leao può essere all'altezza delle ex stelle della Champions"

vedi letture

Come di consueto, c'è anche un calciatore in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Newcastle. A partire dalle 14:00, Fikayo Tomori presenterà il match in conferenza stampa. Segui tutte le dichiarazioni del difensore rossonero in diretta con il live testuale su TMW.



14:00 | Comincia la conferenza stampa di Tomori.

Quando ti è dispiaciuto non esserci al derby?

"Ero triste perché non ho potuto aiutare i compagni dal campo. In TV è più difficile perché non puoi aiutare la squadra, domani spero di essere in campo per aiutare a vincere e cominciare bene il girone".

Leao può essere ai livelli delle ex stelle della Champions?

"Perché no?! Da quando è arrivato al Milan ha fatto molto bene, è stato fondamentale per noi in campionato e in Champions. Ha una qualità altissima, penso che la farà vedere anche domani".

La conferenza stampa di Pioli è stata interrotta a causa di un blackout nella sala stampa di Milanello.

14:18 | Riparte ora la conferenza stampa di Tomori

Che tipo di squadra è il Newcastle?

"Sono una squadra molto forte, con gambe davanti e fisicità dietro. Giocano tante palle in profondità. Sappiamo la partita che ci aspettiamo e poi dobbiamo dimostrare la nostra qualità con o senza palla".

Come è stato rivedere Ibra?

"Ibra ci dà fiducia, è una voce in spogliatoio e tutti lo rispettiamo".