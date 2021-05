live Parma, Krause: "Perché tanti infortuni? Me lo sono chiesto ogni giorno"

14.45 - Amiche ed amici di TMW, tra pochi minuti, in conferenza stampa, interverrà il presidente del Parma Kyle Krause, per commentare la stagione terminata sabato sera, con la sconfitta contro la Sampdoria. I crociati, protagonisti di una pessima stagione culminata con la retrocessione, inizieranno a preparare da oggi la nuova stagione in Serie B, cercando al più presto di riconquistare la categoria. Come sempre potrete seguire qui le parole del presidente crociato, grazie al nostro LIVE! dalla sala stampa del “Tardini”.

15.04 - Prende la parola il presidente Krause: "Buongiorno e grazie a tutti per essere qui. Voglio ringraziare anche la tifoseria, i cittadini di Parma che non smettono di stupirmi con il loro calore. Questa è l'ultima conferenza stampa della stagione e rappresenta la prima della nuova stagione, 2021-2022.In genere amo guardare in avanti piuttosto che indietro, e questa stagione incoraggia a guarda in avanti. Il mio disappunto per la stagione terminata è molto forte, così come immagino lo sia per tantissimi. In genere quando le cose non vanno è fare cambiamenti, ecco perché siamo qui oggi, per parlare dei cambiamenti che abbiamo fatto. Abbiamo salutato il direttore Marcello Carli e Roberto D'Aversa, gli auguro il meglio per le loro carriere, da parte mia e della società. Inoltre siamo qui per annunciare il nuovo ds, Mauro Pederzoli, e non starò qui ad elencarvi il suo curriculum, ma è per me un piacere parlare della promozione di un membro già presente al Parma. Mauro conosce il Parma, ha avuto occasione di lavorare con Ribalta e si metterà subito all'opera. Non ho ancora avuto l'occasione di parlarvi di Filippo Galli, direttore dell'area metodologica. Ha un background eccezionale, è al lavoro per costruire il suo team e porterà una grande apertura mentale. Infine vorrei citare anche Massimiliano Notari, responsabile del settore scouting, una persona con grande afflato europeo, la cui reputazione è nota a tutti e che porterà novità nel suo settore. Questa operazione ci farà spostare Beppe Corti nel settore giovanile, ma Luca Piazzi manterrà il suo ruolo. E' importante che Corti ricopra questo ruolo, perché il settore giovanile è alla base che vogliamo costruire per il futuro della società. Per ultimi, ricordo Ribalta e Kalma, due leader per la nostra società. Quindi il nostro intento è di continuare a costruire e definire questi nuovi settori, che prevedono di continuare negli investimenti per far crescere il Parma con nuove forze. Mi piace guardare al futuro e puntualizzo che continueremo ad investire, i nostri piani non cambiano, questo è stato un passo indietro sfortunato ma la mia passione per il Parma Calcio non scema, così come per la città e il suo tifo. Essere in B non affievolisce la mia passione. Come vi ho sempre detto sono qui per restare, non vi sbarazzerete di me facilmente, e sono qui per far crescere il Parma".

Quali sono stati gli errori?

"Buona domanda. Certamente come presidente sono fondamentalmente io il responsabile per le cose buone e cattive che accadono. C'è sempre qualcosa da imparare, nonostante gli errori. Se fossi in grado di dire una o due cose che avrei potuto fare meglio e vorrei cambiare, ne sarei molto contento. Non sto provando a non rispondere alla sua domanda, dobbiamo prendere questa stagione per un momento in cui abbiamo imparato qualcosa e che ci aiuti ad affrontare la prossima stagione. Sono io l'ultimo responsabile di quello che succede, non ho intenzione di sottrarmi a questa responsabilità".

Ora al suo fianco ha persone scelte da lei. La fa sentire più sicuro?

"Il vantaggio di poter scegliere le persone con cui lavorare è la possibilità di scegliere soggetti che condividano la tua stessa posizione. Non puoi cambiare ogni singola persona che è nel club anche quando ingaggi nuovo personale. Per me la cosa importante nella scelta dei nuovi dirigenti è orientarmi verso persone che condividano la stessa visione della società e che siano concordi a mettere in atto quelle condizioni che sono condivise dalla società. Per quanto riguarda le nuove figure ingaggiate, rispondo di sì, so che loro condividono i nostri intenti".

Ci sono novità riguardo Lucarelli e Liverani?

"Rispondo per Lucarelli. Mi sono goduto il tempo passato con Alessandro, mi è piaciuto lavorare con lui. Anche per lui il punto di vista con cui lo guardo è come succede con gli altri dipendenti e che vogliamo crescano nel ruolo che ricoprono. Anche per Fabio, il rapporto con lui è stato buono, lo considero una brava persona. Non sarà il nostro nuovo allenatore, se questa era la domanda".

Che calcio si aspetta in Serie B?

"Negli anni che ho avuto la possibilità di stare in Italia ho visto il calcio giocato in diversi livelli. Le persone che mi hanno detto che la B è dura sono così tante che mi sono convinto anche io. L'intenzione è quella di creare una squadra che possa vincere in Serie B sul campo e che possa esserci d'aiuto anche a lungo termine. Dobbiamo vincere e tornare in A in una sola stagione".

Lei si è assunto le responsabilità, un pensiero su questa squadra lo ha? Che spiegazione si è dato?

"Onestamente, non lo so. Non so come questo gruppo di giocatori abbia raggiunto solo 20 punti, mi ha sorpreso. Come ho detto, la colpa è sempre condivisa quando si ottengono questi risultati. Non ho dubbi che grazie a Mauro e il nuovo allenatore, si potranno ottenere risultati positivi. Abbiamo tanti giocatori ottimi, persone molto importanti. Sarà nostra cura assicurare in squadra giocatori che sono orgogliosi di essere giocatori del Parma, orgogliosi di lottare per la maglia del Parma per tornare in Serie A. Sempre a lungo termine, vi confesso che non avrò pazienza con chi non avrà questa voglia di lottare. Questa domanda me l'hanno fatta in tanti".

La Serie B sarà fatta di club molto ricchi. Il Monza è un esempio di club ricco che non è salito in A, lei può pensare di equilibrare il cammino verso la Serie A?

"Abbiamo un gruppo di qualità, con giocatori di Serie A. Giocatori che hanno tutte le qualità per giocare in A. L'intenzione non è quella di correre dietro ai grandi nomi da inserire in rosa per la prossima stagione, per ottenere risultati a breve termine. Faremo in modo di avere in rosa giocatori che conoscano la B e di garantire talenti che abbiano la passione necessaria per tornare in A. Credo che questo nuovo settore creato, con lo scouting, sarà in grado di aggiungere i talenti che ci servono".

Come mai tanti infortuni?

"Me lo sono chiesto tutti i giorni. Le posso promettere che faremo del nostro meglio per capire come mai ci sono stati così tanti infortuni e per evitare che ciò si ripeta. Mi risulta difficile capire cosa possa aver portato a questi infortuni. Quando si pensa ai giocatori c'è da pensare che gli equilibri sono delicati, dalla dieta, la vita, gli allenamenti, equilibri delicati. Faremo modo di individuare nelle risorse mediche, anche da inserire nello staff, anche se adottare sessioni diverse di allenamento. Quando parlo di cambiamenti non mi riferisco solo al turnover dello staff, ma anche a cosa bisogna fare per migliorare per evitare di ripetere le problematiche avute".

Dove giocherà il Parma durante i lavori al Tardini?

"Questa considerazione la stiamo ancora facendo, se prevedere una costruzione continua o in fasi diverse. In ogni caso, dal punto di vista dell'esperienza dei tifosi lo stadio sarà impattante. La decisione non è stata presa ancora".

Lei è stato molto attivo in tanti settori, anche sul mercato. Farà un passo indietro?

"Sarò meno coinvolto nel calciomercato ma in generale, anche nella scorsa stagione, non sono stato io a scegliere e ad occuparmi dello scouting e della parte di analisi dei dati. Sicuramente collaborerò con Javier e in modo regolare, ovviamente ci accorderemo sulla decisione finale. Sicuramente le decisioni verranno prese a livello collettivo, coinvolgendo Mauro e il settore scouting insieme. Basta che mi lascino twittare. La bandiera italiana? Era riferita a Notari".

15.50 - Si chiude la conferenza stampa.