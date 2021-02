LIVE TMW - Parma, Zagaritis: "Come modello nel mio ruolo seguo Jordi Alba. Darò il 100%"

live Parma, Zagaritis: "Come modello nel mio ruolo seguo Jordi Alba. Darò il 100%"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

14.50 - Amici ed amiche di TUTTOmercatoWEB.com, siamo in attesa di Vasilios Zagaritis, che tra pochi minuti si presenterà in conferenza stampa come nuovo difensore del Parma. Il greco, arrivato a titolo definitivo dal Panathinaikos, ha già vissuto, seppur in panchina, la sua prima volta in Serie A contro il Napoli e nelle prossime settimane, seppur giovanissimo, potrebbe trovare l'esordio. Come sempre potrete seguire qui le sue parole in tempo reale, grazie alla nostra diretta scritta.

15.02 - Prende la parola Carli: "Sono ragazzi giovani che siamo strafelici di avere qui. Do la parola a loro che sono i protagonisti, partite pure con le domande. Io posso fare un grande in bocca al lupo e dare il benvenuto".

Cosa pensa di conoscere del calcio italiano?

"Seguo il calcio italiano sin da bambino. Ci saranno ampi margini di miglioramento ma ho tanto da dar in uno dei campionati più duri al mondo. Metto da parte le difficoltà e metterò anima e corpo per dare il mio contributo".

Qual è il suo modello?

"Sono due i giocatori che posso citare, Seedorf e Jordi Alba che gioca nella mia posizione e l'ho preso come modello per migliorarmi".

Può farci una presentazione?

"Una delle caratteristiche principali è la mia capacità di corsa. E' una cosa che mi piace. Altra caratteristica è la passione e la potenza, giocando come difensore anche il cuore che ci metto e la passione che metto in cosa faccio".

Le sue prime impressioni sul Parma?

"Sono molto felice di essere qui, sono pronto a dare il 100% in campo. La squadra è molto forte, con grandi qualità e penso di poterla migliorare, possiamo lottare per restare in Serie A".

Cosa l'ha spinta a scegliere il Parma?

"Il motivo principale è che quando il Parma ti vuole, una squadra che ha vinto molto, non c'è tanto da pensarci. Anche la tifoseria è simile ai greci".

Ha già avuto qualche consiglio riguardo la tattica del campionato italiano?

"Ho ricevuto consigli e li ho ascoltati con grande attenzione da Alves e Gagliolo. Sono giovane ma non è un problema, il problema è capire esattamente dove sei e utilizzare una disciplina ferrea. I compagni mi aiuteranno e ascolterò i consigli con attenzione".

15.41 - Terminata la conferenza stampa di Vasilios Zagaritis, nuovo arrivo in casa Parma.