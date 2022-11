live Pioli: "Napoli? Distacco notevole, anche noi abbiamo dei demeriti"

vedi letture

A pochi minuti dal termine di Cremonese-Milan il tecnico rossonero Stefano Pioli è pronto a presentarsi nella sala stampa dello Zini. Segui la conferenza in diretta sui canali di tmw!

Ore 23.10 - Inizia la conferenza

Ora il Napoli è a -8

"Distacco notevole, chiaramente i meriti vanno a loro per quello che stanno facendo ma anche noi abbiamo demeriti perché non siamo riusciti a fare una partita dal punto di vista qualitativo, torniamo a casa con un risultato solo parzialmente positivo"

Merito anche della Cremonese che si è difesa bene?

"Ci aspettavamo una partita del genere, la Cremonese ha cambiato modo di difendere e dovevamo muoverci più velocemente dando soluzioni al portatore di palla. Non abbiamo avuto qualità nei duelli"

Contro le piccole il Milan fatica di più

"La squadra ha subito pochissimo e recuperato tantissimi palloni, probabilmente contro squadre che si chiudono così tanto senza giocate o palle inattive le partite si complicano. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni, contro le dirette avversarie ci sono più spazi. Dobbiamo trovare soluzioni diverse con avversari del genere, ma non penso che sia questione di atteggiamento mentale"

Sosta al momento giusto?

"La squadra fisicamente sta bene, oggi l'unico che era affaticato a fine gara era Tomori, gli altri erano tutti abbastanza freschi. La sosta c'è, sarà particolare perché non c'è mai stata una sosta così lunga e cercherò di lavorare bene con i giocatori che rimarranno. Il campionato è lungo, a gennaio si ricomincia con Serie A, Champions e Supercoppa, ma prima dobbiamo pensare alla gara con la Fiorentina dove sicuramente dovremo fare meglio di stasera"

A fine partita c'è stato del nervosismo. Cos'è successo?

"Sinceramente non lo so, ho salutato Alvini e sono rientrato negli spogliatoi. Penso normale nervosismo dopo una partita così combattuta. Noi presi dal nervosismo nel finale? Sì, credo che però quando desideri fortemente qualcosa diventa difficile anche rimanere lucidi, sicuramente possiamo fare meglio. Nel secondo tempo non abbiamo avuto lucidità per creare pericoli, siamo stati meno fluidi"

Ore 23.16 - Finisce la conferenza stampa